bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2019, 11:41

Published 24 декабря 2019, 11:41

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

Белгородец обворовывал продуктовый магазин с простынёй на голове и в маске белки

Белгородец обворовывал продуктовый магазин с простынёй на голове и в маске белки

24 декабря 2019, 11:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Мужчину, который уже был судим, заключили под стражу.

Мужчина из Чернянки, который временно жил в Старом Осколе, в ноябре – декабре этого года три раза обворовал продуктовый магазин. При этом «на дело» он шёл в маскировке – надевал на голову простыню или игрушку с изображением белки.

44-летнего нарушителя задержали. До этого его уже судили за кражи. Дело отправили в Старооскольский городской суд для решения вопроса о мере пресечения. Судья решил заключить мужчину под стражу, хотя обвиняемый и адвокат возражали против такой меры. Но суду представили основания того, что мужчина может продолжить заниматься воровством и скрыться от следствия.

Под стражу обвиняемого заключили на два месяца до 22 февраля. Постановление городского суда может быть обжаловано в областном суде.

Материалы по теме
Замдиректора белгородского дома-интерната украл со счёта пенсионера 263 тысячи рублейБелгородка украла у знакомой полмиллиона рублей на «покупку квартиры»Белгородец подделал печать и украл у организации 1,5 млн рублей
#Новости#Чернянка#Происшествия#Старый Оскол#Магазин#Кража#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Маска#Белка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика