Белгородец обворовывал продуктовый магазин с простынёй на голове и в маске белки

Posted 24 декабря 2019, 11:41
Published 24 декабря 2019, 11:41
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
Мужчина из Чернянки, который временно жил в Старом Осколе, в ноябре – декабре этого года три раза обворовал продуктовый магазин. При этом «на дело» он шёл в маскировке – надевал на голову простыню или игрушку с изображением белки.
44-летнего нарушителя задержали. До этого его уже судили за кражи. Дело отправили в Старооскольский городской суд для решения вопроса о мере пресечения. Судья решил заключить мужчину под стражу, хотя обвиняемый и адвокат возражали против такой меры. Но суду представили основания того, что мужчина может продолжить заниматься воровством и скрыться от следствия.
Под стражу обвиняемого заключили на два месяца до 22 февраля. Постановление городского суда может быть обжаловано в областном суде.