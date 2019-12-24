Белгородец обворовывал продуктовый магазин с простынёй на голове и в маске белки

44-летнего нарушителя задержали. До этого его уже судили за кражи. Дело отправили в Старооскольский городской суд для решения вопроса о мере пресечения. Судья решил заключить мужчину под стражу, хотя обвиняемый и адвокат возражали против такой меры. Но суду представили основания того, что мужчина может продолжить заниматься воровством и скрыться от следствия.