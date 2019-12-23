bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2019, 08:30

Published 23 декабря 2019, 08:30

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

В Белгороде произошло массовое ДТП на перекрёстке

В Белгороде произошло массовое ДТП на перекрёстке

23 декабря 2019, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
За минувшее воскресенье на территории региона произошло шесть ДТП с девятью пострадавшими.

Так, утром 22 декабря на ул. Центральной в городе Строителе Яковлевского горокруга 49-летний водитель Renault Logan не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. Пострадавшей оказалась его 81-летняя пассажирка.

Аналогичное нарушение допустил 46-летний мужчина: на 4 км трассы Волоконовка — Пятницкое в Волоконовском районе его Chevrolet Klan выскочил в кювет и опрокинулся. По данным регионального УМВД, водитель получил повреждения.

Двух человек сбил на перекрёстке улиц Мостовая — Некрасова в Алексеевке 23-летний водитель ВАЗ-21102. Под колёсами оказались 33-летняя женщина и 10-летняя девочка, переходившие дорогу по «зебре» на зелёный свет. Пешеходы получили травмы.

В Губкине на ул. Победы 31-летний мужчина на Volkswagen Passat сбил 78-летнюю женщину. В отличие от предыдущего случая пенсионерка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Авария закончилась для неё телесными повреждениями.

В селе Скородное Губкинского городского округа на ул. 1 Мая 30-летняя женщина на ВАЗ-21099 при повороте не уступила Lada Priora. От удара вторая машина отлетела в Skoda Octavia. Травмы получили водитель ВАЗ и её 12-летняя пассажирка.

На 32 км трассы Бирюч — Калиново — Никитовка в Красногвардейском районе 39-летний водитель Opel Combo не выбрал безопасную скорость и оказался в кювете, где машина опрокинулась. Оказалось, что мужчина был пьян. В ДТП пострадали пассажиры: 38-летняя женщина и 18-летний парень.

В Белгороде ДТП попало на видеокамеры. На пересечении проспекта Б.Хмельницкого и улицы Студенческой легковушка «догнала» внедорожник после перекрёстка. В аварии никто не пострадал.

Материалы по теме
Девятилетнюю девочку сбили на нерегулируемом переходе в БелгородеВ Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в лобовом ДТПВ Белгороде иномарка сбила на переходе 10-летнюю девочку
#Новости#ДТП#Происшествия#Губкин#Алексеевка#Аварии#Волоконовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика