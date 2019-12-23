В Белгороде произошло массовое ДТП на перекрёстке

Posted 23 декабря 2019, 08:30
Published 23 декабря 2019, 08:30
Modified 20 августа 2024, 01:46
Updated 20 августа 2024, 01:46
Так, утром 22 декабря на ул. Центральной в городе Строителе Яковлевского горокруга 49-летний водитель Renault Logan не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. Пострадавшей оказалась его 81-летняя пассажирка.
Аналогичное нарушение допустил 46-летний мужчина: на 4 км трассы Волоконовка — Пятницкое в Волоконовском районе его Chevrolet Klan выскочил в кювет и опрокинулся. По данным регионального УМВД, водитель получил повреждения.
Двух человек сбил на перекрёстке улиц Мостовая — Некрасова в Алексеевке 23-летний водитель ВАЗ-21102. Под колёсами оказались 33-летняя женщина и 10-летняя девочка, переходившие дорогу по «зебре» на зелёный свет. Пешеходы получили травмы.
В Губкине на ул. Победы 31-летний мужчина на Volkswagen Passat сбил 78-летнюю женщину. В отличие от предыдущего случая пенсионерка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Авария закончилась для неё телесными повреждениями.
В селе Скородное Губкинского городского округа на ул. 1 Мая 30-летняя женщина на ВАЗ-21099 при повороте не уступила Lada Priora. От удара вторая машина отлетела в Skoda Octavia. Травмы получили водитель ВАЗ и её 12-летняя пассажирка.
На 32 км трассы Бирюч — Калиново — Никитовка в Красногвардейском районе 39-летний водитель Opel Combo не выбрал безопасную скорость и оказался в кювете, где машина опрокинулась. Оказалось, что мужчина был пьян. В ДТП пострадали пассажиры: 38-летняя женщина и 18-летний парень.
В Белгороде ДТП попало на видеокамеры. На пересечении проспекта Б.Хмельницкого и улицы Студенческой легковушка «догнала» внедорожник после перекрёстка. В аварии никто не пострадал.