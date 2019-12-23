В Белгороде произошло массовое ДТП на перекрёстке

На 32 км трассы Бирюч — Калиново — Никитовка в Красногвардейском районе 39-летний водитель Opel Combo не выбрал безопасную скорость и оказался в кювете, где машина опрокинулась. Оказалось, что мужчина был пьян. В ДТП пострадали пассажиры: 38-летняя женщина и 18-летний парень.