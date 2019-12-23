Услуги ЖКХ для белгородцев могут подорожать в 2020 году на 6 %

Posted 23 декабря 2019, 10:45
Published 23 декабря 2019, 10:45
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября подписал распоряжение об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2020 год.
Согласно документу, в первом полугодии в Белгородской области повышения тарифов не будет. С 1 июля для региона установлена максимальная ставка в 4 %.
Однако 13 декабря было подписано областное постановление о предельных индексах изменения размера платы за комуслуги на 2020−2023 гг. Для всех районов и округов Белгородской области определена максимальная ставка в 6 %, что превышает допустимый правительством РФ уровень.
Так, согласно приложению к документу, жители Белгорода ежемесячно будут платить сверх ставки в 4% в совокупности 588 600 рублей, население Старооскольского горокруга — 829 482 рубля, Губкинского горокруга — 446 480 рублей.
В Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по запросу ИА «Бел.Ру» разъяснили, почему максимальный процент, на который могут подорожать услуги ЖКХ в 2020 году, вырос до 6 %.
Оказывается, в 2018 году выходило распоряжение правительства РФ по индексам изменения размеры платы за коммунальные услуги и предельно допустимым отклонениям от этих индексов по отдельным муниципалитетам до 2023 года. Для Белгородской области максимальное отклонение установили в размере 2 %.
Таким образом, предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Белгородской области в 2020 году (далее — предельный (максимальный) индекс) не может превышать: в 1 полугодии 2020 года — 0 %, во 2 полугодии 2020 года — 6 %. Таким образом, в приложении № 1 к указанному постановлению величина предельных (максимальных) индексов в 2020 году в полной мере соответствует нормам федеральных ограничений. цитата из ответа
В Комиссии заверили, что в целом по региону будет обеспечено безусловное соблюдение установленных ограничений: средний индекс по Белгородской области составит в первом полугодии 2020 года в размере 0 %, во втором полугодии 2020 года — 4 %.
На 4 % в Белгородской области должны были вырасти тарифы и в прошлом году. Однако для Белгорода, Белгородского района и ещё нескольких районов максимальный индекс увеличили, чтобы повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.