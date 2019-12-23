Услуги ЖКХ для белгородцев могут подорожать в 2020 году на 6 %

Таким образом, предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Белгородской области в 2020 году (далее — предельный (максимальный) индекс) не может превышать: в 1 полугодии 2020 года — 0 %, во 2 полугодии 2020 года — 6 %. Таким образом, в приложении № 1 к указанному постановлению величина предельных (максимальных) индексов в 2020 году в полной мере соответствует нормам федеральных ограничений. цитата из ответа