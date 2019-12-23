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Posted 23 декабря 2019, 10:45

Published 23 декабря 2019, 10:45

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Услуги ЖКХ для белгородцев могут подорожать в 2020 году на 6 %

Услуги ЖКХ для белгородцев могут подорожать в 2020 году на 6 %

23 декабря 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
С июля следующего года стоимость комуслуг в каждом из 22 муниципалитетов региона может вырасти на 6 %. Однако в целом по области цифра не должна превысить 4 %.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября подписал распоряжение об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2020 год.

Согласно документу, в первом полугодии в Белгородской области повышения тарифов не будет. С 1 июля для региона установлена максимальная ставка в 4 %.

Однако 13 декабря было подписано областное постановление о предельных индексах изменения размера платы за комуслуги на 2020−2023 гг. Для всех районов и округов Белгородской области определена максимальная ставка в 6 %, что превышает допустимый правительством РФ уровень.

Так, согласно приложению к документу, жители Белгорода ежемесячно будут платить сверх ставки в 4% в совокупности 588 600 рублей, население Старооскольского горокруга — 829 482 рубля, Губкинского горокруга — 446 480 рублей.

В Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по запросу ИА «Бел.Ру» разъяснили, почему максимальный процент, на который могут подорожать услуги ЖКХ в 2020 году, вырос до 6 %.

Оказывается, в 2018 году выходило распоряжение правительства РФ по индексам изменения размеры платы за коммунальные услуги и предельно допустимым отклонениям от этих индексов по отдельным муниципалитетам до 2023 года. Для Белгородской области максимальное отклонение установили в размере 2 %.

Таким образом, предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Белгородской области в 2020 году (далее — предельный (максимальный) индекс) не может превышать: в 1 полугодии 2020 года — 0 %, во 2 полугодии 2020 года — 6 %. Таким образом, в приложении № 1 к указанному постановлению величина предельных (максимальных) индексов в 2020 году в полной мере соответствует нормам федеральных ограничений. цитата из ответа

В Комиссии заверили, что в целом по региону будет обеспечено безусловное соблюдение установленных ограничений: средний индекс по Белгородской области составит в первом полугодии 2020 года в размере 0 %, во втором полугодии 2020 года — 4 %.

На 4 % в Белгородской области должны были вырасти тарифы и в прошлом году. Однако для Белгорода, Белгородского района и ещё нескольких районов максимальный индекс увеличили, чтобы повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

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#Инна Рогова#Новости#Белгородская область#Экономика#ЖКХ#Тарифы#Дмитрий медведев#Индекс#Правительство РФ
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