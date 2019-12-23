Стало известно, сколько в среднем россияне потратят на новогодний стол

По подсчётам Росстата, на среднестатистический новогодний стол россиянин потратит 6,4 тыс. рублей. Сумма за год выросла на 2,74 %, причём сильнее всего в списке продуктов подорожали сыры – на 11,17 %. За ними идут сливочное масло (10,36 %) и апельсины (10,87 %). Зато, как пишет «РГ», в цене упала красная икра – на 4,97 %. Свежие огурцы стали доступнее на 8,96 %.