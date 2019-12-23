Стало известно, сколько в среднем россияне потратят на новогодний стол

Posted 23 декабря 2019, 07:30
Published 23 декабря 2019, 07:30
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
По подсчётам Росстата, на среднестатистический новогодний стол россиянин потратит 6,4 тыс. рублей. Сумма за год выросла на 2,74 %, причём сильнее всего в списке продуктов подорожали сыры – на 11,17 %. За ними идут сливочное масло (10,36 %) и апельсины (10,87 %). Зато, как пишет «РГ», в цене упала красная икра – на 4,97 %. Свежие огурцы стали доступнее на 8,96 %.
Если говорить о регионах, то дороже всего праздничный стол обойдётся жителям Чукотки – в 9,5 тыс. рублей. Показатель почти в полтора раза превышает общероссийский. Меньше других на застолье потратят жители Ингушетии – 3,5 тыс.
Для москвичей новогодний стол подорожал на 2,28 %, до 7,9 тыс. рублей. В Петербурге рост оценивается в 1,63 %, до 7 тыс. Чуть меньше – 6,8 тыс. – на застолье уйдёт у жителей Крыма.