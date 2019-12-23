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Posted 23 декабря 2019, 13:38

Published 23 декабря 2019, 13:38

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

На одного белгородца приходится 172 тысячи рублей долга перед банком

На одного белгородца приходится 172 тысячи рублей долга перед банком

23 декабря 2019, 13:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Рейтинг
РИА «Новости» составило рейтинг регионов по уровню закредитованности населения по итогам 2019 года.

При составлении списка эксперты опирались на данные Центробанка и Росстата. Показатель закредитованности рассчитывали как отношение долга к годовой зарплате.

Уровень закредитованности россиян за год вырос с 44,9 до 47,1 %. В среднем на одного россиянина приходится 227 тыс. рублей долга. Эксперты добавляют, что если в 2017 и 2018 гг. росли ипотека и автокредиты, то по итогам уходящего года ускорился беззалоговый сегмент. Объём кредитов населения вырос на 19,4 % − до 17,2 трлн рублей.

Белгородская область в рейтинге оказалась на 21-м месте. Долговая нагрузка в регионе составила 49,4 %. Объём задолженности перед банками в среднем на одного белгородца сложился в размере 172,4 тыс. рублей. За год сумма задолженности на одного человека изменилась на 27,1 тыс. рублей.

В списке Белгородская область обошла ближайших соседей – Воронежскую и Курскую области, которые расположились на 32-м и 35-м местах с показателями 53,3 и 53,9 % соответственно.

Наименее закредитованным оказалось население Ингушетии (9,9 %), Крыма (13,9 %) и Севастополя (15,9 %). В топ антилидеров попали республики Калмыкия (86,2 %) и Тыва (76,4 %), а также Курганская область (72,8 %).

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#Новости#Экономика#Кредит#Долг#Рейтинг#Банк#Белгордская область
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