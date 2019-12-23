На одного белгородца приходится 172 тысячи рублей долга перед банком

Уровень закредитованности россиян за год вырос с 44,9 до 47,1 %. В среднем на одного россиянина приходится 227 тыс. рублей долга. Эксперты добавляют, что если в 2017 и 2018 гг. росли ипотека и автокредиты, то по итогам уходящего года ускорился беззалоговый сегмент. Объём кредитов населения вырос на 19,4 % − до 17,2 трлн рублей.