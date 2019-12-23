Белгородская компания закрыла многотысячный долг по зарплате жителям Смоленска

Posted 23 декабря 2019, 06:48
Published 23 декабря 2019, 06:48
Modified 1 декабря 2024, 08:43
Updated 1 декабря 2024, 08:43
Документы о взыскании с ООО «Пивстар» задолженности в размере 191 тыс. рублей поступили на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов. Оказалось, что при увольнении с сотрудниками не рассчитались и оставили их без причитающихся выплат.
Пристав передал руководителю компании постановление и предупредил о последствиях неисполнения решения суда, в том числе уголовной ответственности. Это произвело на должника впечатление – в добровольный срок он выплатил необходимую сумму в полном объёме.
По данным управления ФССП по Белгородской области, деньги перечислены взыскателям.