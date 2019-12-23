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Posted 23 декабря 2019, 06:48

Published 23 декабря 2019, 06:48

Modified 1 декабря 2024, 08:43

Updated 1 декабря 2024, 08:43

Белгородская компания закрыла многотысячный долг по зарплате жителям Смоленска

Белгородская компания закрыла многотысячный долг по зарплате жителям Смоленска

23 декабря 2019, 06:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
С ними не рассчитались при увольнении.

Документы о взыскании с ООО «Пивстар» задолженности в размере 191 тыс. рублей поступили на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов. Оказалось, что при увольнении с сотрудниками не рассчитались и оставили их без причитающихся выплат.

Пристав передал руководителю компании постановление и предупредил о последствиях неисполнения решения суда, в том числе уголовной ответственности. Это произвело на должника впечатление – в добровольный срок он выплатил необходимую сумму в полном объёме.

По данным управления ФССП по Белгородской области, деньги перечислены взыскателям.

#Новости#Общество#Старый Оскол#Судебные приставы#Долги по зарплате#Новости Старого Оскола#Смоленск
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