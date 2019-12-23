Белгородская компания закрыла многотысячный долг по зарплате жителям Смоленска

Документы о взыскании с ООО «Пивстар» задолженности в размере 191 тыс. рублей поступили на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов. Оказалось, что при увольнении с сотрудниками не рассчитались и оставили их без причитающихся выплат.