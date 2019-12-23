Белгородка продавала в офисе такси алкоголь с ацетоном

Posted 23 декабря 2019, 14:46
Published 23 декабря 2019, 14:46
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Жительница Нового Оскола работала в офисе такси. В октябре 2019 года она приобрела две бутылки спиртосодержащей жидкости. В тот же день на рабочем месте девушка продала одну из них местному жителю.
Как оказалось позже, в жидкости содержалось недопустимое количество ацетона и метанола. Вторую бутылку у неё изъяли полицейские.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Белгородку приговорили к штрафу 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.