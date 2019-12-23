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Posted 23 декабря 2019, 14:46

Published 23 декабря 2019, 14:46

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Белгородка продавала в офисе такси алкоголь с ацетоном

Белгородка продавала в офисе такси алкоголь с ацетоном

23 декабря 2019, 14:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Алкоголь
Продажа небезопасного товара обернулась для 21-летней девушки уголовным делом.

Жительница Нового Оскола работала в офисе такси. В октябре 2019 года она приобрела две бутылки спиртосодержащей жидкости. В тот же день на рабочем месте девушка продала одну из них местному жителю.

Как оказалось позже, в жидкости содержалось недопустимое количество ацетона и метанола. Вторую бутылку у неё изъяли полицейские.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Белгородку приговорили к штрафу 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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#Новости#Происшествия#Алкоголь#Новый Оскол#Такси#Следственный комитет
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