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Posted 22 декабря 2019, 11:37

Published 22 декабря 2019, 11:37

Modified 20 августа 2024, 04:43

Updated 20 августа 2024, 04:43

Полиция

150 полицейских вышли в рейд по квартирам жителей Белгорода

22 декабря 2019, 11:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Полиция
Сюжет
УМВД
Особое внимание правоохранители уделили людям старшего возраста.

В ходе масштабного поквартирного рейда сотрудники правоохранительных органов посетили квартиры более 3 000 белгородцев. По данным регионального управления МВД, основной целью мероприятия стало информирование жителей областного центра о мошенниках и их возможных аферах.

Так, 150 полицейских рассказали белгородцам о существующих способах обмана и правилах поведения в различных жизненных ситуациях, поскольку злоумышленники всё чаще начали использовать современные технологии.

Самая распространённая схема обмана сообщение с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована» или «Совершена попытка несанкционированного списания денежных средств со счёта».

Правоохранители ещё раз напомнили, что не нужно перезванивать по указанным в таких сообщениях номерам и ни при каких условиях не передавать никому свои пароли. Чтобы уточнить все подробности состояния счёта, необходимо лично обратиться в банк или по телефонам, указанным на обратной стороне карты.

Особое внимание полицейские обращали на пенсионеров и рекомендовали им не пускать домой незнакомцев и не передавать им деньги или ценности.

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