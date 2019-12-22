150 полицейских вышли в рейд по квартирам жителей Белгорода

Posted 22 декабря 2019, 11:37
Published 22 декабря 2019, 11:37
Modified 20 августа 2024, 04:43
Updated 20 августа 2024, 04:43
В ходе масштабного поквартирного рейда сотрудники правоохранительных органов посетили квартиры более 3 000 белгородцев. По данным регионального управления МВД, основной целью мероприятия стало информирование жителей областного центра о мошенниках и их возможных аферах.
Так, 150 полицейских рассказали белгородцам о существующих способах обмана и правилах поведения в различных жизненных ситуациях, поскольку злоумышленники всё чаще начали использовать современные технологии.
Самая распространённая схема обмана сообщение с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована» или «Совершена попытка несанкционированного списания денежных средств со счёта».
Правоохранители ещё раз напомнили, что не нужно перезванивать по указанным в таких сообщениях номерам и ни при каких условиях не передавать никому свои пароли. Чтобы уточнить все подробности состояния счёта, необходимо лично обратиться в банк или по телефонам, указанным на обратной стороне карты.
Особое внимание полицейские обращали на пенсионеров и рекомендовали им не пускать домой незнакомцев и не передавать им деньги или ценности.