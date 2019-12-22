150 полицейских вышли в рейд по квартирам жителей Белгорода

Правоохранители ещё раз напомнили, что не нужно перезванивать по указанным в таких сообщениях номерам и ни при каких условиях не передавать никому свои пароли. Чтобы уточнить все подробности состояния счёта, необходимо лично обратиться в банк или по телефонам, указанным на обратной стороне карты.