bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2019, 09:35

Published 20 декабря 2019, 09:35

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

В Белгородской области открыли «детский сад» для пожилых

В Белгородской области открыли «детский сад» для пожилых

20 декабря 2019, 09:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В нём люди старшего поколения будут получать помощь и проводить досуг.

18 декабря в Ракитянском районе открыли «детский сад» для пожилых. В него будут приходить люди в возрасте, получать там социальную, психологическую и правовую помощь и проводить досуг.

Это альтернативная форма социального обслуживания для пожилых людей, которые могут передвигаться и обслуживать себя, но нуждаются в постороннем уходе. Для них в учреждении организуют кружки по интересам, творческие мастерские и мастер-классы, занятия с психологом и другие формы работы для поддержания активного образа жизни.

При этом пожилые люди продолжат жить в своих семьях, а в «детский сад» будут приходить на время, сообщили в пресс-службе Ракитянского района.

Учреждение открыли в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель проекта — увеличение рождаемости, продолжительности жизни и снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.

Материалы по теме
Директора дома престарелых оштрафовали на 400 тысяч за отпуск на бюджетные деньгиРовеньский дом-интернат для престарелых станет психоневрологическимСтарооскольским домом-интернатом для престарелых займутся местные власти
#Новости#Общество#Пенсионеры#Ракитянский район#Детский сад#Касается каждого
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика