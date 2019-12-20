В Белгородской области открыли «детский сад» для пожилых

Posted 20 декабря 2019, 09:35
Published 20 декабря 2019, 09:35
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
18 декабря в Ракитянском районе открыли «детский сад» для пожилых. В него будут приходить люди в возрасте, получать там социальную, психологическую и правовую помощь и проводить досуг.
Это альтернативная форма социального обслуживания для пожилых людей, которые могут передвигаться и обслуживать себя, но нуждаются в постороннем уходе. Для них в учреждении организуют кружки по интересам, творческие мастерские и мастер-классы, занятия с психологом и другие формы работы для поддержания активного образа жизни.
При этом пожилые люди продолжат жить в своих семьях, а в «детский сад» будут приходить на время, сообщили в пресс-службе Ракитянского района.
Учреждение открыли в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель проекта — увеличение рождаемости, продолжительности жизни и снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.