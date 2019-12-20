В Белгородской области открыли «детский сад» для пожилых

Это альтернативная форма социального обслуживания для пожилых людей, которые могут передвигаться и обслуживать себя, но нуждаются в постороннем уходе. Для них в учреждении организуют кружки по интересам, творческие мастерские и мастер-классы, занятия с психологом и другие формы работы для поддержания активного образа жизни.