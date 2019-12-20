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Posted 20 декабря 2019, 06:48

Published 20 декабря 2019, 06:48

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Пьяный белгородец насмерть забил мать из-за пароля к банковской карте

Пьяный белгородец насмерть забил мать из-за пароля к банковской карте

20 декабря 2019, 06:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Жителю Губкинского горокруга предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

Преступление произошло 11 декабря в селе Тёплый Колодезь. По версии следствия, нетрезвый 39-летний мужчина поругался со своей матерью из-за того, что она поменяла пароль на своей банковской карте и он не смог ею воспользоваться.

Во время ссоры подозреваемый 26 раз ударил женщину кулаками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась у себя дома через пять дней.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, уточнили в следственном управлении СКР по Белгородской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#Новости#Происшествия#Убийство#Банковская карта#Мать
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