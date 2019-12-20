Пьяный белгородец насмерть забил мать из-за пароля к банковской карте

Posted 20 декабря 2019, 06:48
Published 20 декабря 2019, 06:48
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Преступление произошло 11 декабря в селе Тёплый Колодезь. По версии следствия, нетрезвый 39-летний мужчина поругался со своей матерью из-за того, что она поменяла пароль на своей банковской карте и он не смог ею воспользоваться.
Во время ссоры подозреваемый 26 раз ударил женщину кулаками по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась у себя дома через пять дней.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, уточнили в следственном управлении СКР по Белгородской области. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.