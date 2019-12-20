Привычные декабрьские дожди и до +8 °С обещают синоптики белгородцам на выходные

Posted 20 декабря 2019, 16:22
Published 20 декабря 2019, 16:22
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
По прогнозу белгородского гидрометцентра 21 декабря в регионе ожидается переменная облачность. Ночью – без осадков, а днём местами пройдут небольшие (до 2 мм) дожди. В нескольких районах будет туман. Скорость ветра днём будет достигать 12 м/с при температуре до +5 °С.
В Белгороде дождей не ожидается. Будет облачно с прояснениями, температура поднимется до двух градусов тепла. В воскресенье, 22 декабря, поздним вечером возможен небольшой дождь. При этом будет до +8 °С.
В северной столице региона Старом Осколе будет чуть прохладнее: в субботу – до +2, в воскресенье – до +6 °С. В ночь на понедельник возможен небольшой дождь.
Такой же прогноз дают синоптики и по Новому Осколу, Валуйкам и Готне.
В недельном прогнозе тоже ожидаются температуры выше нуля и небольшие осадки до 26 декабря.