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Posted 20 декабря 2019, 16:22

Published 20 декабря 2019, 16:22

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Привычные декабрьские дожди и до +8 °С обещают синоптики белгородцам на выходные

Привычные декабрьские дожди и до +8 °С обещают синоптики белгородцам на выходные

20 декабря 2019, 16:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Осадки в Белгородской области пройдут лишь местами, а столбик термометра поднимется на редкую для зимы высоту.

По прогнозу белгородского гидрометцентра 21 декабря в регионе ожидается переменная облачность. Ночью – без осадков, а днём местами пройдут небольшие (до 2 мм) дожди. В нескольких районах будет туман. Скорость ветра днём будет достигать 12 м/с при температуре до +5 °С.

В Белгороде дождей не ожидается. Будет облачно с прояснениями, температура поднимется до двух градусов тепла. В воскресенье, 22 декабря, поздним вечером возможен небольшой дождь. При этом будет до +8 °С.

В северной столице региона Старом Осколе будет чуть прохладнее: в субботу – до +2, в воскресенье – до +6 °С. В ночь на понедельник возможен небольшой дождь.

Такой же прогноз дают синоптики и по Новому Осколу, Валуйкам и Готне.

В недельном прогнозе тоже ожидаются температуры выше нуля и небольшие осадки до 26 декабря.

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