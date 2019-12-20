Предпринимательница возместила вред дорогам Белгородской области

Posted 20 декабря 2019, 08:20
Published 20 декабря 2019, 08:20
Modified 20 августа 2024, 04:42
Updated 20 августа 2024, 04:42
По данным регионального управления ФССП, предпринимательнице выписали штрафы за причинение грузовиками вреда дорогам федерального значения. Общая сумма взысканий составила 190 тыс. рублей.
Постановления об административном правонарушении поступили в Чернянский районный отдел судебных приставов. Там выяснили, что на должницу зарегистрировано 27 транспортных средств.
Чтобы подтолкнуть бизнес-леди к оплате штрафов, пристав-исполнитель вынес в отношении автомобилей запрет на регистрационные действия. Мера оказалась действенной – женщина пришла на приём в отдел и оплатила всю задолженность по штрафам.
Сейчас запрет с транспорта снят. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.