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Posted 20 декабря 2019, 08:20

Published 20 декабря 2019, 08:20

Modified 20 августа 2024, 04:42

Updated 20 августа 2024, 04:42

Предпринимательница возместила вред дорогам Белгородской области

Предпринимательница возместила вред дорогам Белгородской области

20 декабря 2019, 08:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
К оплате многотысячного долга бизнес-леди подтолкнули судебные приставы.

По данным регионального управления ФССП, предпринимательнице выписали штрафы за причинение грузовиками вреда дорогам федерального значения. Общая сумма взысканий составила 190 тыс. рублей.

Постановления об административном правонарушении поступили в Чернянский районный отдел судебных приставов. Там выяснили, что на должницу зарегистрировано 27 транспортных средств.

Чтобы подтолкнуть бизнес-леди к оплате штрафов, пристав-исполнитель вынес в отношении автомобилей запрет на регистрационные действия. Мера оказалась действенной – женщина пришла на приём в отдел и оплатила всю задолженность по штрафам.

Сейчас запрет с транспорта снят. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Штраф#Чернянский район#Дороги#Грузовики#Вред
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