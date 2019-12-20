Предпринимательница возместила вред дорогам Белгородской области

Чтобы подтолкнуть бизнес-леди к оплате штрафов, пристав-исполнитель вынес в отношении автомобилей запрет на регистрационные действия. Мера оказалась действенной – женщина пришла на приём в отдел и оплатила всю задолженность по штрафам.