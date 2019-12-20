Пожилой водитель сбил женщину на переходе в Белгородской области

Напомним, поздно вечером 19 декабря на трассе в Белгородской области нетрезвый 46-летний водитель SsangYong Kyron врезался в две стоявшие машины, после чего сбил двух водителей, которые меняли колесо. Один из них скончался, второй попал в больницу. Сбежавшего с места ДТП мужчину задержали.