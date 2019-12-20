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Posted 20 декабря 2019, 11:30

Published 20 декабря 2019, 11:30

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Пожилой водитель сбил женщину на переходе в Белгородской области

Пожилой водитель сбил женщину на переходе в Белгородской области

20 декабря 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
За минувшие сутки в регионе зафиксировано четыре автомобильные аварии.

Днём 19 декабря на ул. Кирова в Губкине 38-летняя женщина на Volkswagen Polo на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставила преимущества Mazda 3. В результате столкновения пострадала 31-летняя женщина, находившаяся за рулём Mazda.

В посёлке Волоконовка 74-летний водитель Renault сбил 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на ул. Ленина по пешеходному переходу. По данным регионального управления МВД, она получила телесные повреждения.

На ул. Железнодорожная в посёлке Разумное Белгородского района 25-летняя девушка, управляя LADA Priora, при повороте не уступила KIA Sportage. При столкновении травмы получила только водитель отечественного автомобиля.

Напомним, поздно вечером 19 декабря на трассе в Белгородской области нетрезвый 46-летний водитель SsangYong Kyron врезался в две стоявшие машины, после чего сбил двух водителей, которые меняли колесо. Один из них скончался, второй попал в больницу. Сбежавшего с места ДТП мужчину задержали.

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