Иностранному студенту из Белгорода незаконно отказали в проживании в РФ

В июне ведомство отказало 22-летнему гражданину Киргизии в выдаче вида на жительство и аннулировало разрешение на временное проживание в РФ, которое он получил в 2017 году. Причиной в миграционном отделе назвали административные нарушения: молодой человек в 2018-м и 2019-м привлекался за то, что не подтверждал своё проживание в стране.