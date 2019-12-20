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Posted 20 декабря 2019, 09:08

Published 20 декабря 2019, 09:08

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Иностранному студенту из Белгорода незаконно отказали в проживании в РФ

Иностранному студенту из Белгорода незаконно отказали в проживании в РФ

20 декабря 2019, 09:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Молодой человек выиграл судебный спор с региональным УМВД.

В июне ведомство отказало 22-летнему гражданину Киргизии в выдаче вида на жительство и аннулировало разрешение на временное проживание в РФ, которое он получил в 2017 году. Причиной в миграционном отделе назвали административные нарушения: молодой человек в 2018-м и 2019-м привлекался за то, что не подтверждал своё проживание в стране.

Мириться с таким положением вещей иностранный студент не стал, поэтому обратился в суд. Первая инстанция посчитала действия УМВД законными. Однако в Белгородском областном суде решили иначе.

Там сослались на позицию Конституционного суда, разъяснения Пленума Верховного суда РФ, а также приняли во внимание длительное проживание истца в России, получение им здесь образования и его семейное положение. Тяжесть совершённых студентом проступков апелляционная инстанция посчитала несоразмерной последствиям принятого в отношении него решения.

По данным пресс-службы облсуда, коллегия по административным делам отменила решение суда первой инстанции, отказавшего в иске. Решение УВД по Белгородской области признано незаконным.

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