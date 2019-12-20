bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря 2019, 10:25

Published 20 декабря 2019, 10:25

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Белгородцу отказывали в положенной ему комнате в общежитии

Белгородцу отказывали в положенной ему комнате в общежитии

20 декабря 2019, 10:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Получить жильё к Новому году помогло только вмешательство судебных приставов.

Житель Строителя должен был получить от властей жилое помещение площадью как минимум 12,87 м². Однако администрация сослалась на отсутствие денег и не исполнила требования в установленный срок.

После этого к делу подключились приставы Яковлевского районного отдела. Права белгородца удалось восстановить только после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора и обозначения нового срока для исполнения.

В результате местный житель получил к Новому году комнату. При этом должнику ещё необходимо выплатить 50 тыс. рублей исполнительского сбора, отметили в управлении ФССП по Белгородской области.

Материалы по теме
Аварийное общежитие с крысами под Белгородом признали пригодным для жизниВ туалет с зонтом: будни общежития под БелгородомВ аварийном общежитии под Белгородом проведут косметический ремонт
#Новости#Общество#Судебные приставы#Жилье#Строитель#Общежитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика