Белгородцу отказывали в положенной ему комнате в общежитии

Posted 20 декабря 2019, 10:25
Published 20 декабря 2019, 10:25
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Житель Строителя должен был получить от властей жилое помещение площадью как минимум 12,87 м². Однако администрация сослалась на отсутствие денег и не исполнила требования в установленный срок.
После этого к делу подключились приставы Яковлевского районного отдела. Права белгородца удалось восстановить только после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора и обозначения нового срока для исполнения.
В результате местный житель получил к Новому году комнату. При этом должнику ещё необходимо выплатить 50 тыс. рублей исполнительского сбора, отметили в управлении ФССП по Белгородской области.