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Posted 19 декабря 2019, 11:53

Published 19 декабря 2019, 11:53

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Главных специалистов в сельском хозяйстве назвали в Белгородской области

Главных специалистов в сельском хозяйстве назвали в Белгородской области

19 декабря 2019, 11:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Сельское хозяйство
Под Белгородом наградили лауреатов традиционной премии имени Горина.

Церемония награждения прошла 19 декабря в Бессоновке Белгородского района. В 2019 году лауреатами премии имени дважды Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина региона В. Я. Горина стали пять человек.

В номинации «Сельскохозяйственное производство» отметили главу сельхозпредприятия «Губкинагроснаб» Александра Дзевульского и председателя колхоза им. В. Я. Горина Владимира Товстяка.

Лучшим в категории «Сохранение и восстановление плодородия почв области» стал директор по производству ГК «Агро-Белогорье» Николай Разуваев.

В номинации «Сельскохозяйственная наука» отличилась Татьяна Зеленская – руководитель группы селекции и первичного семеноводства сои Центра селекции в растениеводстве БелГАУ им. В. Я. Горина.

«За социально-экономическое развитие сельских территорий» наградили главу администрации Борисовского района Николая Давыдова.

Награды лауреатам вручали губернатор Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также внучка Василия Горина Елена.

Премию им. В. Я. Горина вручают в Белгородской области с 2002 года. Лауреаты получают выплаты в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Иоанн#Евгений Савченко#Сельское хозяйство#Лауреаты#Премия горина
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