Главных специалистов в сельском хозяйстве назвали в Белгородской области

Posted 19 декабря 2019, 11:53
Published 19 декабря 2019, 11:53
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Церемония награждения прошла 19 декабря в Бессоновке Белгородского района. В 2019 году лауреатами премии имени дважды Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина региона В. Я. Горина стали пять человек.
В номинации «Сельскохозяйственное производство» отметили главу сельхозпредприятия «Губкинагроснаб» Александра Дзевульского и председателя колхоза им. В. Я. Горина Владимира Товстяка.
Лучшим в категории «Сохранение и восстановление плодородия почв области» стал директор по производству ГК «Агро-Белогорье» Николай Разуваев.
В номинации «Сельскохозяйственная наука» отличилась Татьяна Зеленская – руководитель группы селекции и первичного семеноводства сои Центра селекции в растениеводстве БелГАУ им. В. Я. Горина.
«За социально-экономическое развитие сельских территорий» наградили главу администрации Борисовского района Николая Давыдова.
Награды лауреатам вручали губернатор Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также внучка Василия Горина Елена.
Премию им. В. Я. Горина вручают в Белгородской области с 2002 года. Лауреаты получают выплаты в размере 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.