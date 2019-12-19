Белгородских производителей уличили в поставках фальсифицированных продуктов

Там сообщили, что с начала года в рамках контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 309 проб молока и молочной продукции (сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир и т. д.) для исследований на фальсификат. Положительные результаты выявлены в 86 образцах.