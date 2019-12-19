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Posted 19 декабря 2019, 14:30

Published 19 декабря 2019, 14:30

Modified 20 августа 2024, 05:46

Updated 20 августа 2024, 05:46

Белгородских производителей уличили в поставках фальсифицированных продуктов

Белгородских производителей уличили в поставках фальсифицированных продуктов

19 декабря 2019, 14:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
К таким выводам пришли специалисты управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

Там сообщили, что с начала года в рамках контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 309 проб молока и молочной продукции (сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир и т. д.) для исследований на фальсификат. Положительные результаты выявлены в 86 образцах.

При этом из 29 проб, взятых в соцучреждениях региона, положительными оказались 27. Аналогичный результат показали 59 из 280 образцов, отобранных в торговых сетях области. Больше всего положительных результатов показали сливочное масло и сметана.

Производителями фальсифицированной продукции оказались предприятия из Белгородской, Московской, Самарской, Саратовской и Брянской областей, Удмуртской Республики, Ставропольского и Краснодарского края, а также Казахстана. Управление выдало предписания об отмене 21 декларации о соответствии на молочную продукцию.

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#Новости#Экономика#Россельхознадзор#Нарушения#Молочные продукты#Оренбург
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