Белгородских производителей уличили в поставках фальсифицированных продуктов

Posted 19 декабря 2019, 14:30
Published 19 декабря 2019, 14:30
Modified 20 августа 2024, 05:46
Updated 20 августа 2024, 05:46
Там сообщили, что с начала года в рамках контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 309 проб молока и молочной продукции (сливочное масло, творог, сыр, сметана, кефир и т. д.) для исследований на фальсификат. Положительные результаты выявлены в 86 образцах.
При этом из 29 проб, взятых в соцучреждениях региона, положительными оказались 27. Аналогичный результат показали 59 из 280 образцов, отобранных в торговых сетях области. Больше всего положительных результатов показали сливочное масло и сметана.
Производителями фальсифицированной продукции оказались предприятия из Белгородской, Московской, Самарской, Саратовской и Брянской областей, Удмуртской Республики, Ставропольского и Краснодарского края, а также Казахстана. Управление выдало предписания об отмене 21 декларации о соответствии на молочную продукцию.