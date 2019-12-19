Белгородские депутаты согласуют кандидатуру нового прокурора области 20 декабря

У обоих госслужащих в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов, поэтому им в любом случае предстояла ротация. Николай Саврун в свою очередь должен перейти на ту же должность в Тамбовскую область: Генпрокуратура уже направила обращение о согласовании депутатам региональной облдумы, его кандидатуру согласуют 20 декабря.