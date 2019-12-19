bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2019, 07:40

Published 19 декабря 2019, 07:40

Modified 20 августа 2024, 01:24

Updated 20 августа 2024, 01:24

Белгородские депутаты согласуют кандидатуру нового прокурора области 20 декабря

Белгородские депутаты согласуют кандидатуру нового прокурора области 20 декабря

19 декабря 2019, 07:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заместитель генпрокурора представит на должность на внеочередном заседании областной Думы нынешнего прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова.

20 декабря заместитель генпрокурора представит депутатам Белгородской облдумы кандидата на должность прокурора региона. Николая Савруна на посту может сменить прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков.

У обоих госслужащих в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов, поэтому им в любом случае предстояла ротация. Николай Саврун в свою очередь должен перейти на ту же должность в Тамбовскую область: Генпрокуратура уже направила обращение о согласовании депутатам региональной облдумы, его кандидатуру согласуют 20 декабря.

Владимир Торговченков родился в 1965 году в Липецкой области. В 1989-м окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета, тогда же начал госслужбу в Липецкой области. В 2010 году приказом президента назначен прокурором Тамбовской области.

Был награждён орденом Красной звезды, нагрудными знаками «За безупречную службу» и «За верность закону» I степени. Имеет звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», получил орден Почёта.

Государственный советник юстиции 3-го класса. Кандидат юридических наук, доцент, сообщается на сайте Тамбовской областной прокуратуры.

Материалы по теме
Прокурор Белгородской области может переехать в Тамбов
#Новости#Общество#Белгородская область#Прокурор#Тамбовская область#Владимир Торговченков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика