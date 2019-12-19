Белгородские депутаты согласуют кандидатуру нового прокурора области 20 декабря

Posted 19 декабря 2019, 07:40
Published 19 декабря 2019, 07:40
Modified 20 августа 2024, 01:24
Updated 20 августа 2024, 01:24
20 декабря заместитель генпрокурора представит депутатам Белгородской облдумы кандидата на должность прокурора региона. Николая Савруна на посту может сменить прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков.
У обоих госслужащих в 2020 году заканчиваются вторые пятилетние сроки в должности прокуроров регионов, поэтому им в любом случае предстояла ротация. Николай Саврун в свою очередь должен перейти на ту же должность в Тамбовскую область: Генпрокуратура уже направила обращение о согласовании депутатам региональной облдумы, его кандидатуру согласуют 20 декабря.
Владимир Торговченков родился в 1965 году в Липецкой области. В 1989-м окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета, тогда же начал госслужбу в Липецкой области. В 2010 году приказом президента назначен прокурором Тамбовской области.
Был награждён орденом Красной звезды, нагрудными знаками «За безупречную службу» и «За верность закону» I степени. Имеет звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», получил орден Почёта.
Государственный советник юстиции 3-го класса. Кандидат юридических наук, доцент, сообщается на сайте Тамбовской областной прокуратуры.