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Posted 18 декабря 2019, 09:06

Published 18 декабря 2019, 09:06

Modified 20 августа 2024, 04:42

Updated 20 августа 2024, 04:42

На «чёрный день»: ожидать ли финансового кризиса в России в 2020 году

На «чёрный день»: ожидать ли финансового кризиса в России в 2020 году

18 декабря 2019, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
Эксперты сходятся во мнении, что очередное финансовое потрясение ожидается уже в 2020−2021 гг.

В Казначействе России сообщили, что за 10 месяцев текущего года доходы в консолидированном бюджете превысили расходы на 4,456 трлн рублей. По данным МВФ, государство заняло четвёртое место в мире по объёмам международных резервов.

Журналисты «Новых известий» попытались разобраться, почему создаются такие запасы, грозит ли новый финансовый кризис и что делать рядовым гражданам.

Самый простой ответ на вопрос, зачем в «кубышку» откладываются триллионы – на «чёрный день». По прогнозам экономистов, он не так уж и далёк. По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, политика накопительства – признак того, что власть готовится к кризису. С ним солидарен и аналитик Дмитрий Милин.

Власти копят резервы на случай кризиса. Такие огромные резервы могут поддерживать российскую экономику очень долго. При такой низкой инфляции и таких резервах у властей есть возможность поддерживать экономику эмиссией денег долго, не вызывая гиперинфляции.

Дмитрий Милин

Экономика циклична: с начала 70-х годов кризисы происходили с регулярностью в 7−10 лет, а о новом мировом «суперкризисе» предупреждали ещё в прошлом году. Однако министр экономразвития Максим Орешкин уверен: восстановление после кризиса 2008 года ещё не завершилось, даже если что-то случится, к новым потрясениям Россия подготовилась лучше, чем в 2008-м и 2014-м.

Согласны с позицией Минэкономразвития и в Центробанке.

Российская Федерация сейчас находится в хорошей форме с точки зрения макроэкономической стабильности. В частности, годовая инфляция стабилизируется вблизи 4 %, федеральный бюджет, по прогнозу Минфина, в текущем году будет исполнен с профицитом, а уровень госдолга значительно ниже, чем во многих развитых и развивающихся странах. из ответа Центробанка на запрос «Новых известий»

Финансовые аналитики прогнозируют кризис к концу 2020 – началу 2021 года. Удастся ли России остаться в стороне? Точно нет: основа экономики государства – продажа сырья, и она зависит он мировых цен на топливо. Упадёт мировая экономика – цены на нефть будут снижаться, для России это критично.

Россия уже сейчас балансирует на гране финансового кризиса благодаря своим внутренним проблемам. А значит, любой фактор извне способен перевесить чашу весов и подтолкнуть страну в экономическую пропасть. Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности при Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ

Другие же эксперты не ожидают критичного роста цен в стране: скорее, людям следует ожидать застоя ближайшие два года.

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#Новости#Экономика#Центробанк#Федеральный бюджет
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