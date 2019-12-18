На «чёрный день»: ожидать ли финансового кризиса в России в 2020 году

Экономика циклична: с начала 70-х годов кризисы происходили с регулярностью в 7−10 лет, а о новом мировом «суперкризисе» предупреждали ещё в прошлом году. Однако министр экономразвития Максим Орешкин уверен: восстановление после кризиса 2008 года ещё не завершилось, даже если что-то случится, к новым потрясениям Россия подготовилась лучше, чем в 2008-м и 2014-м.