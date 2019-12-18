На «чёрный день»: ожидать ли финансового кризиса в России в 2020 году

Posted 18 декабря 2019, 09:06
Published 18 декабря 2019, 09:06
Modified 20 августа 2024, 04:42
Updated 20 августа 2024, 04:42
В Казначействе России сообщили, что за 10 месяцев текущего года доходы в консолидированном бюджете превысили расходы на 4,456 трлн рублей. По данным МВФ, государство заняло четвёртое место в мире по объёмам международных резервов.
Журналисты «Новых известий» попытались разобраться, почему создаются такие запасы, грозит ли новый финансовый кризис и что делать рядовым гражданам.
Самый простой ответ на вопрос, зачем в «кубышку» откладываются триллионы – на «чёрный день». По прогнозам экономистов, он не так уж и далёк. По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, политика накопительства – признак того, что власть готовится к кризису. С ним солидарен и аналитик Дмитрий Милин.
Власти копят резервы на случай кризиса. Такие огромные резервы могут поддерживать российскую экономику очень долго. При такой низкой инфляции и таких резервах у властей есть возможность поддерживать экономику эмиссией денег долго, не вызывая гиперинфляции.
Дмитрий Милин
Экономика циклична: с начала 70-х годов кризисы происходили с регулярностью в 7−10 лет, а о новом мировом «суперкризисе» предупреждали ещё в прошлом году. Однако министр экономразвития Максим Орешкин уверен: восстановление после кризиса 2008 года ещё не завершилось, даже если что-то случится, к новым потрясениям Россия подготовилась лучше, чем в 2008-м и 2014-м.
Согласны с позицией Минэкономразвития и в Центробанке.
Российская Федерация сейчас находится в хорошей форме с точки зрения макроэкономической стабильности. В частности, годовая инфляция стабилизируется вблизи 4 %, федеральный бюджет, по прогнозу Минфина, в текущем году будет исполнен с профицитом, а уровень госдолга значительно ниже, чем во многих развитых и развивающихся странах. из ответа Центробанка на запрос «Новых известий»
Финансовые аналитики прогнозируют кризис к концу 2020 – началу 2021 года. Удастся ли России остаться в стороне? Точно нет: основа экономики государства – продажа сырья, и она зависит он мировых цен на топливо. Упадёт мировая экономика – цены на нефть будут снижаться, для России это критично.
Россия уже сейчас балансирует на гране финансового кризиса благодаря своим внутренним проблемам. А значит, любой фактор извне способен перевесить чашу весов и подтолкнуть страну в экономическую пропасть. Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности при Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ
Другие же эксперты не ожидают критичного роста цен в стране: скорее, людям следует ожидать застоя ближайшие два года.