Белгородец получил пять лет колонии строгого режима за сломанные пальцы участкового

Posted 18 декабря 2019, 15:13
Published 18 декабря 2019, 15:13
Modified 1 декабря 2024, 08:47
Updated 1 декабря 2024, 08:47
14 октября в отдел полиции в Новом Осколе участковый доставил мужчину, чтобы оформить его за нанесение побоев сожительнице. Но уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности нарушитель при помещении в комнату задержания повёл себя агрессивно и сломал участковому пальцы.
Злоумышленника арестовали на 12 суток за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Кроме этого, следователи завели на мужчину уголовное дело за применение опасного для здоровья насилия представителю власти по ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.