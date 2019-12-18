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Posted 18 декабря 2019, 15:13

Published 18 декабря 2019, 15:13

Modified 1 декабря 2024, 08:47

Updated 1 декабря 2024, 08:47

Белгородец получил пять лет колонии строгого режима за сломанные пальцы участкового

Белгородец получил пять лет колонии строгого режима за сломанные пальцы участкового

18 декабря 2019, 15:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
42-летнего мужчину задержали за нанесение побоев женщине, но и в отделе он вёл себя агрессивно.

14 октября в отдел полиции в Новом Осколе участковый доставил мужчину, чтобы оформить его за нанесение побоев сожительнице. Но уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности нарушитель при помещении в комнату задержания повёл себя агрессивно и сломал участковому пальцы.

Злоумышленника арестовали на 12 суток за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Кроме этого, следователи завели на мужчину уголовное дело за применение опасного для здоровья насилия представителю власти по ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Новый Оскол#Уголовное дело#УМВД#Насилие#Участковый#Травмы
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