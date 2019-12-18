Белгородец получил пять лет колонии строгого режима за сломанные пальцы участкового

14 октября в отдел полиции в Новом Осколе участковый доставил мужчину, чтобы оформить его за нанесение побоев сожительнице. Но уже не раз привлекавшийся к уголовной ответственности нарушитель при помещении в комнату задержания повёл себя агрессивно и сломал участковому пальцы.