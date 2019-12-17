Взгляд с двух сторон: что будет с аттракционами в Центральном парке Белгорода?

Posted 17 декабря 2019, 14:42
Published 17 декабря 2019, 14:42
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
16 декабря директор ООО «Геопарк» Александр Каракулов, вокруг которого ещё с 2017 года продолжаются обсуждения по поводу долгов и освобождения территории Центрального парка, провёл мини-экскурсию по арендованной и благоустроенной им территории и пресс-конференцию. На следующий день, 17 числа, по этому же вопросу от администрации Белгорода с журналистами встретились Василий Голиков, Светлана Литвишко, Сергей Киселёв и Оксана Селиванова.
Из встреч стало понятно одно – к компромиссу стороны не пришли.
Как сообщало ранее ИА «Бел.Ру», из-за повышения кадастровой стоимости земли в Центральном парке почти в 3 тыс. раз у «Геопарка» образовалась задолженность перед муниципалитетом почти в 20 млн рублей. Со слов Каракулова, он полностью оплатил долги по трём из четырёх договоров и готов представить документальные доказательства. Последний, неоплаченный договор, с ним расторгли.
Светлана Литвишко, руководитель комитета правового обеспечения деятельности администрации города, уточнила, что задолженности были погашены не полностью. Поэтому ситуация обернулась таким образом, что ООО «Геопарк» должно покинуть территорию парка им. В. И. Ленина и вернуть территорию городу в том виде, в котором получило.
Пока на три объекта капитального строительства наложен арест: кафе «Тропикано» и два общественных туалета.Василий Голиков, первый заместитель главы администрации Белгорода
Александр Каракулов утверждает, что готов был выплатить полную сумму задолженности, но попал в замкнутый круг. Для этого ему требовался кредит в банке. Кредит могли одобрить после заключения мирового соглашения Каракулова с администрацией. Но ситуация сложилась таким образом, что пока не будет погашен долг, не подпишут соглашение. Нет соглашения – нет и кредита, и средств на погашение.
На этот счёт у мэрии свой взгляд, причём документально подкреплённый. Заключать мировое соглашение с Каракуловым отказались главным образом потому, что одним из условий было «исключение требований по взысканию пени».
Мы не частная контора. Мы не вправе распоряжаться средствами налогоплательщиков по своему усмотрению и, конечно же, не имеем права отменить выплату пени. Это будет превышение должностных полномочий.Светлана Литвишко
Кроме того, Светлана рассказала, что по мировому соглашению Каракулов хотел продлить договор на семь лет, а фактически это будет означать обход всех конкурсных процедур. Это невозможно.
Вдобавок к этому, Литвишко высказалась, что если бы арендатор так хотел выплатить долг, то он мог бы взять кредит под залог имеющегося имущества, строений. Препятствий к этому у него не было.
В ходе экскурсии по парку Александр показал аттракционы, которые, как мы писали, уже выставлены на продажу, и малые архитектурные строения, типа машинок и башенок, которые перевезти невозможно.
Это (показывает на машинку и башню) архитектурный бетон. Я задавал нашим уважаемым руководителям вопрос: «Как это убрать, что с этим сделать?»Александр Каракулов
Бизнесмен поделился с корреспондентами, что приставы предложили ему съехать в пятидневный период, что невозможно. На переезд потребуется около 2−3 месяцев и немалые финансовые вложения для перевозки отдельных объектов, демонтажа и продажи аттракционов.
Это же не машина, которую можно перепродать через перекупов. Этого не сделаешь так быстро. Не так много организаций, которые этим занимаются.Александр Каракулов
Что делать с неразборными конструкциями – не сказали. Единственный вариант, который предлагали на встречах бизнесмену – отдать эти строения безвозмездно парку, говорит Каракулов.
Но и тут мнения сторон расходятся. Василий Голиков сообщил прессе, что администрация готова рассмотреть два варианта: безвозмездную передачу или выкуп таких объектов.
Муниципалитет готов рассмотреть возможность на безвозмездной или возмездной основе принять в собственность те отделимые улучшения, которые были произведены арендатором. Но это при условии, что он предоставит соответствующие документы, подтверждающие финансовые моменты. Этот вопрос переговорный, и на встречах мы это подчёркивали. Пока каких-то предложений от арендатора не поступало. Речь о демонтаже малых архитектурных форм не идёт. Если арендатор примет не самое разумное решение их демонтировать, мы найдём возможность восстановить их и, в первую очередь, даже воспрепятствовать этому.Василий Голиков
16 декабря Александр Каракулов озвучил факт того, что у «Тропикано», «Динопарка», «Зоопарка» и «Мастерславля» одинаковый статус – особо охраняемая природная территория. Такой статус в городе имеют ещё более 150 объектов, но, со слов Каракулова, арендную плату повысили только ему. Почему так, спросили у представителей городской администрации на встрече.
Как пояснил Василий Голиков, некоторые перечисленные директором «Геопарка» проекты занимаются образовательным процессом.
Подменяются понятия арендной платы за землю и земельного налога. Никто не мешает компании «Геопарк» (до судебных разбирательств) поднимать вопрос о выкупе в собственность и снижения тем самым бремени уплаты аренды за земельный участок, заменив её земельным налогом. Сумма платежей была бы ниже. Но компания этим правом не воспользовалась.Василий Голиков