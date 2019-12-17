Белгородец проведёт в тюрьме четыре года за порнографическое видео с детьми

В феврале 53-летний житель Губкинского горокруга скачал на свой компьютер шесть видеозаписей порнографической тематики с участием несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Эти материалы мужчина оставил в файлообменном хостинге. Пользователи Сети могли видеть ссылки на записи, при этом видео было без паролей.