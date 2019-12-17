Белгородец проведёт в тюрьме четыре года за порнографическое видео с детьми

Posted 17 декабря 2019, 08:01
Published 17 декабря 2019, 08:01
Modified 20 августа 2024, 01:24
Updated 20 августа 2024, 01:24
В феврале 53-летний житель Губкинского горокруга скачал на свой компьютер шесть видеозаписей порнографической тематики с участием несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Эти материалы мужчина оставил в файлообменном хостинге. Пользователи Сети могли видеть ссылки на записи, при этом видео было без паролей.
Губкинец явился к полицейским с повинной и активно способствовал расследованию, ранее судим не был, это и смягчило наказание.
За приобретение, хранение, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних младше 14 лет, совершённое с использованием интернета, мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы по п.п. «а», «г», ч. 2, ст. 242.1 УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.
По этой же статье отбывают срок житель Ивнянского района, который скачал из интернета интимные изображения с детьми и поделился ими с семью знакомыми, а также белгородец, отправивший фото и видео с участием детей 20 пользователям.