В нескольких предприятиях «Агро-Белогорья» руководители поменялись местами

Так, в «Коломыцевском свинокомплексе» с должности руководителя ушёл Евгений Гузенко. На его место пришёл Николай Исаенко. Гузенко при этом перешёл на аналогичную должность в «Красногвардейском свинокомплексе − 1» и «Красногвардейском свинокомплексе − 2», сменив Сергея Скибина. Последний, в свою очередь, стал генеральным директором «Ливенского комбикормового завода».