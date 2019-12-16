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Posted 16 декабря 2019, 16:00

Published 16 декабря 2019, 16:00

Modified 1 декабря 2024, 08:10

Updated 1 декабря 2024, 08:10

В нескольких предприятиях «Агро-Белогорья» руководители поменялись местами

В нескольких предприятиях «Агро-Белогорья» руководители поменялись местами

16 декабря 2019, 16:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Генеральные директора изменились в трёх свинокомплексах и комбикормовом заводе. Интересно, что обменялись они преимущественно креслами и местоположением рабочего места.

Так, в «Коломыцевском свинокомплексе» с должности руководителя ушёл Евгений Гузенко. На его место пришёл Николай Исаенко. Гузенко при этом перешёл на аналогичную должность в «Красногвардейском свинокомплексе − 1» и «Красногвардейском свинокомплексе − 2», сменив Сергея Скибина. Последний, в свою очередь, стал генеральным директором «Ливенского комбикормового завода».

Все четыре компании входят в структуру «Агро-Белогорья». Чистая прибыль «Коломыцевского свинокомплекса» по итогам 2018 года составила 162,8 млн рублей. У «Ливенского комбикормового завода» − 107 млн рублей. За этот же год чистая прибыль на «Красногвардейском свинокомплексе − 1» составила 118,6 млн рублей, а на «Красногвардейском свинокомплексе − 2» − 175,5 млн рублей.

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#Новости#Экономика#Новости Белгорода#Эксклюзив#Свинокомплекс
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