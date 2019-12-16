В день открытия новогодней ёлки в Белгороде перекроют дороги

Posted 16 декабря 2019, 13:30
Published 16 декабря 2019, 13:30
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
28 декабря на Соборной площади Белгорода торжественно откроют новогоднюю ёлку. Из-за этого с 23:00 27 декабря до окончания мероприятий на следующий день в центре города запретят остановку и стоянку транспорта на нескольких улицах, а с 14:00 28 декабря ограничат движение.
Оставлять авто нельзя будет на участке Гражданского проспекта от площади до улицы Чумичова, на улице Попова – от проспекта Славы до улицы Победы, по Театральному проезду, прилегающих к площади участках Свято-Троицкого бульвара. Там же на следующий день запретят движение транспорта.
Объезжать в мэрии Белгорода рекомендуют по проспекту Б. Хмельницкого, проспекту Славы, улицам Чумичова, Попова, Победы и Супруновской. В местах ограничений установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Движение запрещено».
Такие же ограничения введут и с 15:00 31 декабря до утра 1 января и с 10 по 12 января в связи с проведением фестиваля вареников.
Кроме этого, с 26 декабря по 8 января из-за детских новогодних и рождественских праздников в драмтеатре им. Щепкина остановку и стоянку транспорта ограничат по улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда.