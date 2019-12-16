В день открытия новогодней ёлки в Белгороде перекроют дороги

Оставлять авто нельзя будет на участке Гражданского проспекта от площади до улицы Чумичова, на улице Попова – от проспекта Славы до улицы Победы, по Театральному проезду, прилегающих к площади участках Свято-Троицкого бульвара. Там же на следующий день запретят движение транспорта.