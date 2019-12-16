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Posted 16 декабря 2019, 13:30

Published 16 декабря 2019, 13:30

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

В день открытия новогодней ёлки в Белгороде перекроют дороги

В день открытия новогодней ёлки в Белгороде перекроют дороги

16 декабря 2019, 13:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Автомобилистам придётся искать пути объезда по центру города.

28 декабря на Соборной площади Белгорода торжественно откроют новогоднюю ёлку. Из-за этого с 23:00 27 декабря до окончания мероприятий на следующий день в центре города запретят остановку и стоянку транспорта на нескольких улицах, а с 14:00 28 декабря ограничат движение.

Оставлять авто нельзя будет на участке Гражданского проспекта от площади до улицы Чумичова, на улице Попова – от проспекта Славы до улицы Победы, по Театральному проезду, прилегающих к площади участках Свято-Троицкого бульвара. Там же на следующий день запретят движение транспорта.

Объезжать в мэрии Белгорода рекомендуют по проспекту Б. Хмельницкого, проспекту Славы, улицам Чумичова, Попова, Победы и Супруновской. В местах ограничений установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Движение запрещено».

Такие же ограничения введут и с 15:00 31 декабря до утра 1 января и с 10 по 12 января в связи с проведением фестиваля вареников.

Кроме этого, с 26 декабря по 8 января из-за детских новогодних и рождественских праздников в драмтеатре им. Щепкина остановку и стоянку транспорта ограничат по улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда.

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