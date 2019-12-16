В Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в лобовом ДТП

Два ДТП с пострадавшими случились в минувшее воскресенье в Старом Осколе. Так, на ул. Прядченко 18-летний водитель ВАЗ-21150 сбил на нерегулируемом переходе 40-летнего пешехода. Аналогичное происшествие зафиксировано на пр. Комсомольском, где Nissan Primera наехал на 58-летнего мужчину. В каждом случае пешеходы получили травмы.