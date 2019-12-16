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Posted 16 декабря 2019, 08:31

Published 16 декабря 2019, 08:31

Modified 20 августа 2024, 04:42

Updated 20 августа 2024, 04:42

В Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в лобовом ДТП

В Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в лобовом ДТП

16 декабря 2019, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировано шесть аварий с пострадавшими.

Утром 15 декабря на 61 км дороги Новый Оскол – Большая Ивановка – Стрелецкое в Красногвардейском районе 54-летний водитель Audi 80 врезался в стоявший ВАЗ-21099. По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость. Повреждения получила 43-летняя пассажирка отечественного авто.

Позже в этом же районе на 37 км трассы Волоконовка – Ливенка – Никитовка 45-летний водитель «Нивы» проигнорировал красный сигнал светофора и наехал на заградительную плиту железнодорожного переезда. В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина получил травмы.

Нарушение правил обгона привело к ДТП на 41 км дороги Валуйки – Алексеевка – Красное в Алексеевском городском округе: 37-летний мужчина на ВАЗ-21114 выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. Телесные повреждения в результате аварии получила 14-летняя пассажирка ВАЗ.

Сразу двух пешеходов сбил 56-летний водитель на ВАЗ-21061, двигаясь по ул. Магистральной в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. При этом 66-летний и 45-летний мужчины переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения они получили телесные повреждения.

Два ДТП с пострадавшими случились в минувшее воскресенье в Старом Осколе. Так, на ул. Прядченко 18-летний водитель ВАЗ-21150 сбил на нерегулируемом переходе 40-летнего пешехода. Аналогичное происшествие зафиксировано на пр. Комсомольском, где Nissan Primera наехал на 58-летнего мужчину. В каждом случае пешеходы получили травмы.

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