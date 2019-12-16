Мужчина на «девяносто девятой» сбил двух детей в центре Белгорода

Posted 16 декабря 2019, 13:47
Published 16 декабря 2019, 13:47
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
ДТП случилось 16 декабря в 07:45 на проспекте Славы в Белгороде. ВАЗ-21099 сбил двух пешеходов – семилетнего мальчика и 15-летнего подростка, которые шли по нерегулируемому переходу.
Пострадавших отвезли в больницу. После оказания медпомощи их отпустили.
Известно, что 25-летний водитель не был пьян. Однако в этом году он уже попадал в поле зрения автоинспекторов за нарушение ПДД в качестве пешехода (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и за вождение неисправного автомобиля (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в УМВД России по Белгородской области.