Мужчина на «девяносто девятой» сбил двух детей в центре Белгорода

Известно, что 25-летний водитель не был пьян. Однако в этом году он уже попадал в поле зрения автоинспекторов за нарушение ПДД в качестве пешехода (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и за вождение неисправного автомобиля (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).