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Posted 16 декабря 2019, 13:47

Published 16 декабря 2019, 13:47

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Мужчина на «девяносто девятой» сбил двух детей в центре Белгорода

Мужчина на «девяносто девятой» сбил двух детей в центре Белгорода

16 декабря 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Мальчики семи и 15 лет шли по нерегулируемому переходу.

ДТП случилось 16 декабря в 07:45 на проспекте Славы в Белгороде. ВАЗ-21099 сбил двух пешеходов – семилетнего мальчика и 15-летнего подростка, которые шли по нерегулируемому переходу.

Пострадавших отвезли в больницу. После оказания медпомощи их отпустили.

Известно, что 25-летний водитель не был пьян. Однако в этом году он уже попадал в поле зрения автоинспекторов за нарушение ПДД в качестве пешехода (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и за вождение неисправного автомобиля (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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