Белгородские таможенники нашли у иностранца 69 кг табака для кальяна

Posted 16 декабря 2019, 09:28
Published 16 декабря 2019, 09:28
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Инцидент произошёл в МАПП «Нехотеевка»: во время проверки таможенники нашли в салоне автомобиля брикеты желеобразного вещества, которое оказалось табаком для кальяна. Всего было изъято 1 380 упаковок весом 69 кг и общей стоимостью 130 тыс. рублей.
По словам водителя, табак куплен в Дагестане для последующей перепродажи. В пресс-службе Белгородской таможни заметили, что перед проведением контроля мужчине предложили письменно задекларировать товар, если таковой имеется. От этой возможности он отказался.
В отношении гражданина Азербайджана открыто дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Табак изъяли и отправили экспертам.