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Posted 16 декабря 2019, 09:28

Published 16 декабря 2019, 09:28

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородские таможенники нашли у иностранца 69 кг табака для кальяна

Белгородские таможенники нашли у иностранца 69 кг табака для кальяна

16 декабря 2019, 09:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Гражданин Азербайджана закупился в Дагестане и собирался вывезти товар на Украину.

Инцидент произошёл в МАПП «Нехотеевка»: во время проверки таможенники нашли в салоне автомобиля брикеты желеобразного вещества, которое оказалось табаком для кальяна. Всего было изъято 1 380 упаковок весом 69 кг и общей стоимостью 130 тыс. рублей.

По словам водителя, табак куплен в Дагестане для последующей перепродажи. В пресс-службе Белгородской таможни заметили, что перед проведением контроля мужчине предложили письменно задекларировать товар, если таковой имеется. От этой возможности он отказался.

В отношении гражданина Азербайджана открыто дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Табак изъяли и отправили экспертам.

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#Новости#Общество#Таможня#Украина#Табак#Нехотеевка#Азербайджан
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