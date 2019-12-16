Белгородец напал с ножом на любовника своей жены

Posted 16 декабря 2019, 10:09
Published 16 декабря 2019, 10:09
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Как выяснилось, вернувшись домой, подсудимый увидел лежащими на диване знакомого со своей женой. В порыве ревности мужчина ударил соперника ножом в область туловища, после чего тот попытался сбежать. Однако разозлённый супруг успел нанести знакомому как минимум пять ударов ножом.
Свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью белгородец признал. По данным пресс-службы Губкинского районного суда, его приговорили к двум годам колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.