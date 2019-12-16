Белгородец напал с ножом на любовника своей жены

Как выяснилось, вернувшись домой, подсудимый увидел лежащими на диване знакомого со своей женой. В порыве ревности мужчина ударил соперника ножом в область туловища, после чего тот попытался сбежать. Однако разозлённый супруг успел нанести знакомому как минимум пять ударов ножом.