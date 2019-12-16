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Posted 16 декабря 2019, 10:09

Published 16 декабря 2019, 10:09

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородец напал с ножом на любовника своей жены

Белгородец напал с ножом на любовника своей жены

16 декабря 2019, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Своему сопернику житель села Аверино нанёс шесть ударов ножом.

Как выяснилось, вернувшись домой, подсудимый увидел лежащими на диване знакомого со своей женой. В порыве ревности мужчина ударил соперника ножом в область туловища, после чего тот попытался сбежать. Однако разозлённый супруг успел нанести знакомому как минимум пять ударов ножом.

Свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью белгородец признал. По данным пресс-службы Губкинского районного суда, его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

В декабре ревнивец в Чернянке ударил свою возлюбленную ножом. А в Старом Осколе мужчина облил жену лосьоном и поджёг.

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#Новости#Происшествия#Губкин#Нож#Суд#Ревность#Тяжкий вред здоровью
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