В пятницу, 13-го рота ДПС проверит белгородских водителей на трезвость

Рейды пройдут с 18 часов пятницы до трёх часов ночи субботы на дорогах Белгородского района. За управление транспортом в нетрезвом виде можно лишиться прав на срок до двух лет и заплатить штраф в 30 000 рублей. За повторное такое нарушение полагается уже уголовная ответственность.