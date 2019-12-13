В пятницу, 13-го рота ДПС проверит белгородских водителей на трезвость

Posted 13 декабря 2019, 09:55
Published 13 декабря 2019, 09:55
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
Сотрудники отдельной роты ДПС 13 декабря проведут рейды по поиску водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.
Рейды пройдут с 18 часов пятницы до трёх часов ночи субботы на дорогах Белгородского района. За управление транспортом в нетрезвом виде можно лишиться прав на срок до двух лет и заплатить штраф в 30 000 рублей. За повторное такое нарушение полагается уже уголовная ответственность.
Сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть управления ГИБДД по телефонам 352-832 и 26-42-30.