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Posted 13 декабря 2019, 09:55

Published 13 декабря 2019, 09:55

Modified 20 августа 2024, 05:34

Updated 20 августа 2024, 05:34

В пятницу, 13-го рота ДПС проверит белгородских водителей на трезвость

В пятницу, 13-го рота ДПС проверит белгородских водителей на трезвость

13 декабря 2019, 09:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Рейды пройдут вечером и ночью с пятницы на субботу.

Сотрудники отдельной роты ДПС 13 декабря проведут рейды по поиску водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

Рейды пройдут с 18 часов пятницы до трёх часов ночи субботы на дорогах Белгородского района. За управление транспортом в нетрезвом виде можно лишиться прав на срок до двух лет и заплатить штраф в 30 000 рублей. За повторное такое нарушение полагается уже уголовная ответственность.

Сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть управления ГИБДД по телефонам 352-832 и 26-42-30.

Напомним, в декабре пьяный водитель сбил пешехода под Белгородом. По вине пьяных водителей на начало ноября в Белгородской области погибли 27 человек.

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