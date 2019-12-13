С белгородца взыскали 2 млн рублей за продажу поддельного алкоголя

Posted 13 декабря 2019, 09:21
Published 13 декабря 2019, 09:21
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Ранее суд приговорил жителя Старого Оскола за приобретение, хранение и реализацию контрафактной немаркированной алкогольной продукции к штрафу в 2 млн рублей. Исполнительный документ поступил судебным приставам.
После вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства сотрудник службы предупредил, что неуплата штрафа в установленный срок приведёт к замене наказания более суровым видом.
Чтобы избежать этого, мужчина оплатил штраф полностью и в добровольный срок, сообщили в управлении ФССП по Белгородской области.
В декабре в гараже жителя Белгородской области нашли нелегального алкоголя и сигарет на 700 тысяч рублей. В Старом Осколе задержали партию нелегального пива.
Ранее мы писали, что водка для конечного покупателя в магазинах стоит в пять раз дороже отпускной цены производителя.