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Posted 13 декабря 2019, 09:21

Published 13 декабря 2019, 09:21

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

С белгородца взыскали 2 млн рублей за продажу поддельного алкоголя

С белгородца взыскали 2 млн рублей за продажу поддельного алкоголя

13 декабря 2019, 09:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Алкоголь
Всю сумму мужчина погасил, чтобы избежать более сурового наказания.

Ранее суд приговорил жителя Старого Оскола за приобретение, хранение и реализацию контрафактной немаркированной алкогольной продукции к штрафу в 2 млн рублей. Исполнительный документ поступил судебным приставам.

После вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства сотрудник службы предупредил, что неуплата штрафа в установленный срок приведёт к замене наказания более суровым видом.

Чтобы избежать этого, мужчина оплатил штраф полностью и в добровольный срок, сообщили в управлении ФССП по Белгородской области.

В декабре в гараже жителя Белгородской области нашли нелегального алкоголя и сигарет на 700 тысяч рублей. В Старом Осколе задержали партию нелегального пива.

Ранее мы писали, что водка для конечного покупателя в магазинах стоит в пять раз дороже отпускной цены производителя.

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#Новости#Общество#Алкоголь#Судебные приставы#Штраф
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