Покупки на AliExpress и в других интернет-магазинах подорожают из-за новых пошлин

С идеей уменьшить лимит беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов выступил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. С начала будущего года этот уровень и так сократится с нынешних €500 до €200, но в планах ведомства довести его до минимума: с 1 июля – до €100, с 1 января 2021-го – до €50, а с начала 2022-го – до €20.