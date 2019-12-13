Покупки на AliExpress и в других интернет-магазинах подорожают из-за новых пошлин

Posted 13 декабря 2019, 07:24
Published 13 декабря 2019, 07:24
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
С идеей уменьшить лимит беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов выступил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. С начала будущего года этот уровень и так сократится с нынешних €500 до €200, но в планах ведомства довести его до минимума: с 1 июля – до €100, с 1 января 2021-го – до €50, а с начала 2022-го – до €20.
Глава кабмина Дмитрий Медведев в целом согласился с инициативой, поручив Силуанову подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов, подчеркнув, что это не конечное решение и оно будет обсуждаться.
Вице-премьер аргументировал позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, тогда как в традиционной рознице такие платежи есть. Ведомство хочет создать равные конкурентные условия для отечественной и иностранной торговли, а также предотвратить потери бюджета.