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Posted 13 декабря 2019, 07:24

Published 13 декабря 2019, 07:24

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Покупки на AliExpress и в других интернет-магазинах подорожают из-за новых пошлин

Покупки на AliExpress и в других интернет-магазинах подорожают из-за новых пошлин

13 декабря 2019, 07:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Поэтапное сокращение порога стоимости с 200 до 20€ рассчитано до 2022 года.

С идеей уменьшить лимит беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов выступил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. С начала будущего года этот уровень и так сократится с нынешних €500 до €200, но в планах ведомства довести его до минимума: с 1 июля – до €100, с 1 января 2021-го – до €50, а с начала 2022-го – до €20.

Глава кабмина Дмитрий Медведев в целом согласился с инициативой, поручив Силуанову подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов, подчеркнув, что это не конечное решение и оно будет обсуждаться.

Вице-премьер аргументировал позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, тогда как в традиционной рознице такие платежи есть. Ведомство хочет создать равные конкурентные условия для отечественной и иностранной торговли, а также предотвратить потери бюджета.

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