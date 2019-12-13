О спортивных объектах Белгорода: что нуждается в ремонте и когда приведут в порядок?

Строительство здания потребовало более 250 млн рублей, а в этом году было принято решение о капитальном ремонте ледовой арены. Работы потребуют ещё 2,2 млн рублей, которые возьмут из городского бюджета. Правда, мэрия намерена стребовать эти деньги с подрядчика, который некачественно построил здание, а позже ещё и сорвал сроки устранения дефектов по гарантии. Теперь ООО «Стройбат» выплатит ещё и штраф. Иск о неисполнении гарантийных обязательств мэрия подала в арбитражный суд в феврале 2019 года.