О спортивных объектах Белгорода: что нуждается в ремонте и когда приведут в порядок?

Posted 13 декабря 2019, 12:28
Published 13 декабря 2019, 12:28
Modified 1 декабря 2024, 08:16
Updated 1 декабря 2024, 08:16
Спорту в регионе уделяется большое внимание: организовывают всевозможные мероприятия, проводят зарядки и встречи со спортсменами, строят новые спортивные объекты. Однако качество последних иногда оставляет желать лучшего, а ремонта люди ждут несколько лет.
Проблемы с ледовыми аренами
Ледовая арена «Серебряный Донец» была построена в 2014 году, но уже находится в катастрофическом состоянии. После любых осадков крыша начинает протекать, вода течёт по стенам и образует большие лужи на полу. На стенах видны трещины.
Строительство здания потребовало более 250 млн рублей, а в этом году было принято решение о капитальном ремонте ледовой арены. Работы потребуют ещё 2,2 млн рублей, которые возьмут из городского бюджета. Правда, мэрия намерена стребовать эти деньги с подрядчика, который некачественно построил здание, а позже ещё и сорвал сроки устранения дефектов по гарантии. Теперь ООО «Стройбат» выплатит ещё и штраф. Иск о неисполнении гарантийных обязательств мэрия подала в арбитражный суд в феврале 2019 года.
Печально обстоят дела и во второй ледовой арене города. В здании «Оранжевого льда» плохо работает вентиляция, сильно изношено оборудование и тоже протекает крыша. С момента постройки в 2002 году капитального ремонта арены не было.
Старший тренер фигурного катания Светлана Михайлова рассказала, что в этом году рабочие пытались ремонтировать крышу и устранить протекания. Бригада сделала отверстия в потолке и оставила так до лучших времён. По словам женщины, «Оранжевому льду» повезло, что осенью не было дождей, но скоро эта ситуация может измениться не в лучшую сторону.
Капитальный ремонт здания запланирован на 2019−2020 год, все работы собираются закончить в следующем году. В управлении капитального строительства администрации Белгорода не сказали, сколько потратят на эти цели.
Площадки и стадионы
На состояние стадионов при школах неоднократно жаловались в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» и на сайт «Народной экспертизы». Павел Горелов сообщает об ужасном состоянии бассейна педколледжа в Белгороде.
Уже не первый год вызывает недоумение состояние фасада и внутренней отделки бассейна Белгородского педагогического колледжа (ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»). Осыпавшаяся штукатурка, ржавые оконные рамы, плесень, потрескавшийся кафель, утратившая эстетику внутренняя отделка бассейна. Посещал этот бассейн пять лет назад (в помещении непосредственно чаши взрослого бассейна холодно, окна негерметичны). Удивительно, что спустя столько лет состояние бассейна не улучшилось, а только ухудшилось! И это в центре крупнейшего микрорайона города, где потребность в современном бассейне колоссальна. Стыдно, что социальный объект выглядит брошенным и неухоженным. Знают ли об этой проблеме учредители Белгородского педагогического колледжа? Павел Горелов
Мужчине ответили из департамента внутренней и кадровой политики региона, сообщив, что капремонт в здании планируется в 2021 году.
Каменный век для спортсменов-паралимпийцев
В ноябре в Белгороде прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития паралимпийского движения в субъектах РФ», которая собрала более 100 участников из разных регионов России. Они хвалили Белгородскую область за развитие паралимпийского спорта, отмечали высокие достижения белгородских спортсменов на соревнованиях различного уровня. Также было принято решение о создании в регионе отделения Паралимпийского комитета. Но мало кто знает, в каких условиях приходится заниматься спортсменам-паралимпийцам с повреждениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащим и слабовидящим.
Тренер Владимир Вдовенков в прошлом году рассказал ИА «Бел.Ру», в каких нечеловеческих условиях приходится заниматься людям. Тренировки проходят прямо на улице, практически в любую погоду, так как здания им не предоставляют.
Мы позвонили Владимиру и поинтересовались, изменилась ли ситуация за год и есть ли у спортсменов помещение для тренировок.
Абсолютно ничего не поменялось. Нас не слышат. Думаем уже писать (обращение – прим. ред.) на президента. У нас самые паршивые условия (для тренировок – прим. ред.) в области. Надо искать спонсоров. Хотел купить резину для напольного покрытия в тир, на заводе мне сказали, что стоить это будет от 200 до 250 тыс. рублей. Каменный век! Что сами сделаем своими руками – то наше. Владимир Вдовенков
Тренер переживает за то, что выделить помещение могут ради «галочки» – где-то за городом, куда будет неудобно добираться и тренеру, и спортсменам.
Несмотря на сложности и отсутствие нормальных условий для тренировок, белгородские спортсмены продолжают занимать призовые места. В этом году Алексей Курбатов стал серебряным призёром в метании копья и метании диска на чемпионате России, Андрей Толкутин получил бронзу в толкании ядра. Высоцкая Евгения заняла третье место на чемпионате России в беге на 100 метров. Она же выиграла первенство России. Софья Мочалова была второй и третьей на всероссийских соревнованиях по метаниям.
В спорте слепых тоже много наград. На чемпионате России Константин Тахтур получил серебро по прыжкам в высоту, а также выполнил норматив мастера спорта. Виктория Рущуткина выполнила норму мастера спорта и была первой по прыжкам в высоту, получила бронзу за толкание ядра и ещё одно золото за прыжки в длину. Связка лидера Шестакова Дмитрия и Облисова Михаила в беге на 100 метров заняла третье место.
В региональном управлении физической культуры и спорта редакции сообщили, что сегодня на территории области действуют 5 892 спортивных сооружения. Это стадионы, спортивные площадки, крытые спортивные залы и комплексы, бассейны и лыжные базы.
В 2018 и 2019 году отремонтировали «Центральный» стадион в Валуйках. За 35 млн рублей там подготовили основание под укладку поля, раскатали рулоны травы, выполнили фундамент под трибуны и входную группу, а также уложили беговые дорожки.
В Ракитном отремонтировали детско-юношескую спортшколу: изменили планировку внутри здания, отремонтировали фасад, заменили коммуникации и инженерные сети, купили новую мебель и благоустроили территорию. Это потребовало почти 15 млн рублей.
В Старом Осколе отремонтировали стадион «Труд». Теперь на территории появилось здание трибуны. Также отремонтировали коммуникации. На ремонт ушло почти 73 млн рублей. Отремонтировали в Старом Осколе и здание школы олимпийского резерва № 1 и школы «Юность». На работы выделили 16,8 и 37,8 млн рублей соответственно.
В Алексеевском дворце спорта «Олимп» заменили кровлю, утеплили фасад, поменяли систему отопления и провели внутреннюю отделку. За это заплатили 12 млн рублей. В Борисовке ремонт культурно-оздоровительного комплекса потребовал вложения 17 млн рублей, а на капремонт стадиона в Ивне выделили 40 млн рублей.
Как сообщили в ведомстве, в 2020 году в области отремонтируют ещё 34 спортобъекта. На эти цели уже выделили почти 693 млн рублей.
В управлении капитального строительства администрации Белгорода ИА «Бел.Ру» ответили, какие спортобъекты ремонтировали в городе в этом году и сколько денег на это потратили. В 2019 году отремонтировали семь стадионов и один спортивный зал. Самые бюджетные мероприятия провели в лицее № 9. Здесь ремонт стадиона потребовал 2,8 млн рублей. А вот самыми дорогими оказались работы на стадионе школы № 49 – 14 млн рублей.
Всего в Белгороде находится 1 198 спортивных сооружений. В эту цифру входят объекты городской и рекреационной инфраструктуры.
Остаётся надеяться, что с таким финансированием проблемы спортивных объектов в Белгороде и Белгородской области будут решены в скором будущем.