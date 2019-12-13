Изнасиловавший девочку парень проведёт восемь лет в белгородской тюрьме

Posted 13 декабря 2019, 09:53
Published 13 декабря 2019, 09:53
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Вечером 27 июня 13-летняя девочка гуляла со знакомыми в Алексеевском горокруге. Когда все разошлись, она попросила 17-летнего парня проводить её домой. Знакомый был пьян и вместо этого изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.
После содеянного парень пытался сбежать, но его поймали на границе России.
Молодого человека обвинили в изнасиловании малолетней и совершении иных насильственных действий сексуального характера, а также в покушении на незаконное пересечение границы по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ. По решению суда белгородец проведёт восемь лет и 18 дней в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.