Изнасиловавший девочку парень проведёт восемь лет в белгородской тюрьме

Молодого человека обвинили в изнасиловании малолетней и совершении иных насильственных действий сексуального характера, а также в покушении на незаконное пересечение границы по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ. По решению суда белгородец проведёт восемь лет и 18 дней в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.