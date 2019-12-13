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Posted 13 декабря 2019, 09:53

Published 13 декабря 2019, 09:53

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Изнасиловавший девочку парень проведёт восемь лет в белгородской тюрьме

Изнасиловавший девочку парень проведёт восемь лет в белгородской тюрьме

13 декабря 2019, 09:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Граница
После происшествия подсудимый пытался сбежать в соседнее государство.

Вечером 27 июня 13-летняя девочка гуляла со знакомыми в Алексеевском горокруге. Когда все разошлись, она попросила 17-летнего парня проводить её домой. Знакомый был пьян и вместо этого изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

После содеянного парень пытался сбежать, но его поймали на границе России.

Молодого человека обвинили в изнасиловании малолетней и совершении иных насильственных действий сексуального характера, а также в покушении на незаконное пересечение границы по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ. По решению суда белгородец проведёт восемь лет и 18 дней в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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