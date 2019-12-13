Доля в 22,5 % «Агро-Белогорья» «ушла» на Кипр

Posted 13 декабря 2019, 08:35
Published 13 декабря 2019, 08:35
Modified 1 декабря 2024, 08:45
Updated 1 декабря 2024, 08:45
Летом этого года стало известно о покупке 22,5 % доли уставного капитала белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорье» тамбовским ООО «Группа компаний "Русагро"». В декабре эта же доля перешла на Кипр зарегистрированной там компании ROS AGRO PLC.
Напомним, что ООО «Группа компаний "Агро-Белогорье"», один из крупнейших в стране производителей свинины, зарегистрировано в Белгороде в июле 2007 года. Бенефициар и владелец 72,5 % в уставном капитале – депутат областной Думы Владимир Зотов. Генеральный директор – Лариса Ковалёва.
По итогам 2018 года Группа компаний отчиталась о выручке в 337,8 млн рублей и чистой прибыли в 276 млн 884 тысячи рублей.
ООО «Группа компаний "Русагро"» зарегистрировано в Тамбове в феврале 2003 года. Руководит ГК «Русагро» Максим Басов. В структуру владельцев входят АО «Группа "Русагро"» (99,99 % УК) и Вадим Мошкович (0,01 % УК). Головная компания ООО «Группа компаний "Русагро"» – ROS AGRO PLC, Кипр.