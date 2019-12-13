Доля в 22,5 % «Агро-Белогорья» «ушла» на Кипр

Напомним, что ООО «Группа компаний "Агро-Белогорье"», один из крупнейших в стране производителей свинины, зарегистрировано в Белгороде в июле 2007 года. Бенефициар и владелец 72,5 % в уставном капитале – депутат областной Думы Владимир Зотов. Генеральный директор – Лариса Ковалёва.