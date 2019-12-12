Система здравоохранения в Белгородской области не дотянула до лучшей

Рейтинг для определения лучших и худших регионов по уровню здравоохранения составили «Новые известия». Для этого были проанализированы уровень расходов субъекта РФ на данную сферу в расчёте на душу населения, обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей, выполнение майских указов по зарплатам врачей и уровень смертности.