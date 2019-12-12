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Posted 12 декабря 2019, 09:59

Published 12 декабря 2019, 09:59

Modified 20 августа 2024, 00:50

Updated 20 августа 2024, 00:50

Система здравоохранения в Белгородской области не дотянула до лучшей

Система здравоохранения в Белгородской области не дотянула до лучшей

12 декабря 2019, 09:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Несмотря на отсутствие больших финансовых средств, региону всё же удалось показать приличный результат.

Рейтинг для определения лучших и худших регионов по уровню здравоохранения составили «Новые известия». Для этого были проанализированы уровень расходов субъекта РФ на данную сферу в расчёте на душу населения, обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей, выполнение майских указов по зарплатам врачей и уровень смертности.

Белгородской области не удалось проскочить в топ-30, её результат – 34-е место с восемью поощрительными и двумя штрафными баллами. Итоговый результат – шесть баллов. Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заметила, что по сравнению с некоторыми участниками исследования «бедный Белгород существенно лучше организует свою работу».

В десятке худших регионов оказались Ивановская, Владимирская, Тульская области, Республика Марий Эл, Калужская, Ростовская, Орловская, Новгородская, Псковская области и Забайкальский край. При этом именно Псковская и Тверская области попали в тройку самых «смертоносных» регионов, где на 1 тыс. жителей приходится 17,30 и 16,93 умерших соответственно. Возглавляет этот мини-рейтинг Приморский край.

Самыми «живучими» оказались Ингушетия и Чечня – 3,11 и 4,41 умерших жителя на 1 тыс. человек. Эксперты объясняют это исторически низким уровнем смертности в республиках, высокой рождаемостью, низким потреблением алкоголя и большим количеством молодёжи.

Что касается выполнения майских указов, то тройку лидеров здесь возглавляет Курганская область – отношение зарплаты врачей к средней в регионе составляет 2,16. Далее идут Калининградская и Новосибирская области (1,98 и 1,97 соответственно). Провалили задание Москва (1,58), Ингушетия (1,62) и Северная Осетия – Алания (1,63).

Самым обеспеченным врачами регионом оказался Чукотский АО – 65,5 врача на 10 тыс. жителей. Антилидером стала Курганская область (24,2). По расходам на медицину впереди идёт Сахалинская область – 45,41 тыс. рублей на душу населения, тогда как в Забайкальском крае показатель составляет 1,91 тыс. рублей.

Лидером общего рейтинга по качеству системы здравоохранения, в котором эксперты собрали 85 регионов, стал Ненецкий АО с итоговым результатом 85 баллов. На самом последнем месте – Забайкальский край с -56 баллами.

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#Новости#Медицина#Здравоохранение#Рейтинг
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