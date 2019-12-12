Сиделка ударила белгородца ножом в грудь и ушла за алкоголем

Во время очередной посиделки с алкоголем мужчина и женщина поссорились. Сиделка обвинила белгородца в непристойном поведении и ударила его ножом в грудь. Раненого мужчину она оставила в комнате и ушла за спиртным в магазин, а после продолжила застолье.