Сиделка ударила белгородца ножом в грудь и ушла за алкоголем

Posted 12 декабря 2019, 12:44
Published 12 декабря 2019, 12:44
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Происшествие случилось в селе Крутой Лог Белгородского района. 58-летний мужчина через знакомого нашёл себе сиделку. 31-летняя жительница Прохоровского района должна была ухаживать за ним и помогать по хозяйству.
Во время очередной посиделки с алкоголем мужчина и женщина поссорились. Сиделка обвинила белгородца в непристойном поведении и ударила его ножом в грудь. Раненого мужчину она оставила в комнате и ушла за спиртным в магазин, а после продолжила застолье.
Белгородца нашли соседи на следующее утро. Они вызвали полицию и скорую, в больнице врачи установили, что здоровью мужчины причинён тяжкий вред.
Правоохранители выяснили, что жительницу Прохоровского района до этого происшествия уже 11 раз привлекали к уголовной ответственности. Очередное дело возбудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По статье женщине грозит до 10 лет тюрьмы. По решению суда белгородку арестовали, сообщили в УМВД России по Белгородской области.