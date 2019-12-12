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Posted 12 декабря 2019, 12:44

Published 12 декабря 2019, 12:44

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Сиделка ударила белгородца ножом в грудь и ушла за алкоголем

Сиделка ударила белгородца ножом в грудь и ушла за алкоголем

12 декабря 2019, 12:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Женщине грозит до 10 лет тюрьмы, до этого её привлекали к ответственности 11 раз.

Происшествие случилось в селе Крутой Лог Белгородского района. 58-летний мужчина через знакомого нашёл себе сиделку. 31-летняя жительница Прохоровского района должна была ухаживать за ним и помогать по хозяйству.

Во время очередной посиделки с алкоголем мужчина и женщина поссорились. Сиделка обвинила белгородца в непристойном поведении и ударила его ножом в грудь. Раненого мужчину она оставила в комнате и ушла за спиртным в магазин, а после продолжила застолье.

Белгородца нашли соседи на следующее утро. Они вызвали полицию и скорую, в больнице врачи установили, что здоровью мужчины причинён тяжкий вред.

Правоохранители выяснили, что жительницу Прохоровского района до этого происшествия уже 11 раз привлекали к уголовной ответственности. Очередное дело возбудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По статье женщине грозит до 10 лет тюрьмы. По решению суда белгородку арестовали, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Голосование по Конституции#Происшествия#Прохоровский район#Нож#Крутой лог#Сиделка
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