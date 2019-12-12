Лжесотрудники МЧС предлагают белгородцам за деньги не фиксировать нарушения

В региональном управлении МЧС предупреждают: о плановой проверке ведомство предупреждает как минимум за три рабочих дня до её начала, при этом вручается распоряжение, подписанное главой надзорного органа или его замом. О внеплановом визите сообщают не менее чем за сутки.