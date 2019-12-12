Лжесотрудники МЧС предлагают белгородцам за деньги не фиксировать нарушения

Posted 12 декабря 2019, 13:19
Published 12 декабря 2019, 13:19
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
Предприниматели сообщили, что к ним обращаются неизвестные и представляются сотрудниками МЧС. Они предупреждают о грядущей проверке соблюдения правил пожарной безопасности и намекают: за вознаграждение «контролёры» готовы не фиксировать нарушения. Для правдоподобности собеседники представляются именами реальных сотрудников.
В региональном управлении МЧС предупреждают: о плановой проверке ведомство предупреждает как минимум за три рабочих дня до её начала, при этом вручается распоряжение, подписанное главой надзорного органа или его замом. О внеплановом визите сообщают не менее чем за сутки.
Узнать о грядущих проверках можно на сайте МЧС в соответствующем разделе или в подразделении надзорной деятельности и профилактической работы.
О мошенниках обязательно сообщите в полицию или по телефону доверия регионального управления МЧС 8(4722) 39-99-99.