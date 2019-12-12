bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2019, 13:19

Published 12 декабря 2019, 13:19

Modified 20 августа 2024, 05:34

Updated 20 августа 2024, 05:34

Лжесотрудники МЧС предлагают белгородцам за деньги не фиксировать нарушения

Лжесотрудники МЧС предлагают белгородцам за деньги не фиксировать нарушения

12 декабря 2019, 13:19
Фото: Надежда Суржина. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Бизнесмены региона жалуются на активность мошенников.

Предприниматели сообщили, что к ним обращаются неизвестные и представляются сотрудниками МЧС. Они предупреждают о грядущей проверке соблюдения правил пожарной безопасности и намекают: за вознаграждение «контролёры» готовы не фиксировать нарушения. Для правдоподобности собеседники представляются именами реальных сотрудников.

В региональном управлении МЧС предупреждают: о плановой проверке ведомство предупреждает как минимум за три рабочих дня до её начала, при этом вручается распоряжение, подписанное главой надзорного органа или его замом. О внеплановом визите сообщают не менее чем за сутки.

Узнать о грядущих проверках можно на сайте МЧС в соответствующем разделе или в подразделении надзорной деятельности и профилактической работы.

О мошенниках обязательно сообщите в полицию или по телефону доверия регионального управления МЧС 8(4722) 39-99-99.

Материалы по теме
Лжесотрудник банка, обвиняемый в мошенничестве, заключён под стражуЛжесотрудники МЧС и газовой службы продают белгородцам извещатели и газоанализаторыБелгородцев предупреждают о письмах от лжесотрудников Роспотребнадзора
#Новости#Общество#МЧС#Мошенники#Проверки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика