Глава Белгородского района останется в СИЗО до марта

Месяц назад защита пыталась обжаловать меру пресечения в Мосгорсуде, однако апелляционную инстанцию не убедили ни согласие Попкова сотрудничать со следствием, ни опасения адвоката за здоровье своего клиента. Тогда, как писал «Коммерсантъ», Михаил Бажинов обратил внимание суда на кашель подопечного, заявив, что он «уже может быть болен туберкулёзом».