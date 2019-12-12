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Posted 12 декабря 2019, 07:07

Published 12 декабря 2019, 07:07

Modified 1 декабря 2024, 08:20

Updated 1 декабря 2024, 08:20

Глава Белгородского района останется в СИЗО до марта

Глава Белгородского района останется в СИЗО до марта

12 декабря 2019, 07:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
Басманный суд Москвы продлил чиновнику срок содержания под стражей.

Ранее мера пресечения действовала до 17 декабря. Накануне суд решил продлить арест чиновнику, обвиняемому в получении крупной взятки, до 17 марта.

Месяц назад защита пыталась обжаловать меру пресечения в Мосгорсуде, однако апелляционную инстанцию не убедили ни согласие Попкова сотрудничать со следствием, ни опасения адвоката за здоровье своего клиента. Тогда, как писал «Коммерсантъ», Михаил Бажинов обратил внимание суда на кашель подопечного, заявив, что он «уже может быть болен туберкулёзом».

Напомним, Попкова задержали 18 октября на своём рабочем месте по подозрению в получении 6 млн рублей от представителя стройкомпании ООО «Лимон» Павла Тапашиди. После этого глава региона Евгений Савченко заявил, что инцидент нанёс серьёзный ущерб репутации исполнительной власти Белгородской области.

После ареста Анатолия Попкова Мария Попкова избавилась от долей в нескольких фирмах. О том, как развивается ситуация по делу Попкова, можно прочесть в материале журналистов ИА «Бел.Ру».

#Новости#Общество#Анатолий Попков#Коррупция#Взятка
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