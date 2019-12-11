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Posted 11 декабря 2019, 08:56

Published 11 декабря 2019, 08:56

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

У белгородки с шизофренией и галлюцинациями «забыли» забрать права

У белгородки с шизофренией и галлюцинациями «забыли» забрать права

11 декабря 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Решить этот вопрос получилось только через суд.

32-летняя жительница Чернянки с ноября прошлого года стояла на учёте у врача-психиатра в местной ЦРБ. У женщины диагностировали шизофрению и галлюцинаторный синдром.

Несмотря на заболевание, белгородка продолжала водить автомобиль. При этом шизофрения входит в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Забирать у женщины водительские права пришлось через суд – соответствующий иск направил прокурор. В Чернянском районном суде с требованиями согласились, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на учёт в Белгородской области поставили 229 психически больных людей.

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#Новости#Чернянка#Общество#Прокуратура#Водительские права#Шизофрения
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