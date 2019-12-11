У белгородки с шизофренией и галлюцинациями «забыли» забрать права

Posted 11 декабря 2019, 08:56
Published 11 декабря 2019, 08:56
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
32-летняя жительница Чернянки с ноября прошлого года стояла на учёте у врача-психиатра в местной ЦРБ. У женщины диагностировали шизофрению и галлюцинаторный синдром.
Несмотря на заболевание, белгородка продолжала водить автомобиль. При этом шизофрения входит в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Забирать у женщины водительские права пришлось через суд – соответствующий иск направил прокурор. В Чернянском районном суде с требованиями согласились, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на учёт в Белгородской области поставили 229 психически больных людей.