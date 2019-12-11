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Posted 11 декабря 2019, 08:26

Published 11 декабря 2019, 08:26

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

11 декабря 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новый год – 2020 в Белгороде
О грядущих праздниках и трудовых днях рассказали в Роструде.

Так, перед Новым годом граждане страны будут работать 30 и 31 декабря. Работодатель может сделать последний день 2019 года выходным, но перед этим ему необходимо выпустить распоряжение и урегулировать финансовый вопрос. Тем, кто решит оставить 31 декабря рабочим днём, в ведомстве напомнили: он должен быть короче на один час.

Новогодние каникулы продлятся в России с 1 по 8 января включительно, уточнил в разговоре с «Интерфаксом» замглавы Роструда Иван Шкловец. Первая трудовая неделя нового, 2020 года тоже будет короткой: на работу нужно будет выйти 9 и 10 января.

Шкловец добавил, что у россиян есть возможность увеличить зимние каникулы. Для этого нужно взять отгул на 31 декабря, а с первой рабочей недели 2020 года – отпуск.

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#Новости#Общество#Выходные#Рабочая неделя#Новогодние праздники#Новый год – 2020 в Белгороде
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