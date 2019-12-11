Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Так, перед Новым годом граждане страны будут работать 30 и 31 декабря. Работодатель может сделать последний день 2019 года выходным, но перед этим ему необходимо выпустить распоряжение и урегулировать финансовый вопрос. Тем, кто решит оставить 31 декабря рабочим днём, в ведомстве напомнили: он должен быть короче на один час.