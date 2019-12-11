Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Posted 11 декабря 2019, 08:26
Published 11 декабря 2019, 08:26
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Так, перед Новым годом граждане страны будут работать 30 и 31 декабря. Работодатель может сделать последний день 2019 года выходным, но перед этим ему необходимо выпустить распоряжение и урегулировать финансовый вопрос. Тем, кто решит оставить 31 декабря рабочим днём, в ведомстве напомнили: он должен быть короче на один час.
Новогодние каникулы продлятся в России с 1 по 8 января включительно, уточнил в разговоре с «Интерфаксом» замглавы Роструда Иван Шкловец. Первая трудовая неделя нового, 2020 года тоже будет короткой: на работу нужно будет выйти 9 и 10 января.
Шкловец добавил, что у россиян есть возможность увеличить зимние каникулы. Для этого нужно взять отгул на 31 декабря, а с первой рабочей недели 2020 года – отпуск.