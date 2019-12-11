Продуктам с растительными жирами хотят запретить называться молочными

Планируется, что на этикетках таких продуктов появятся названия «крем», «соус», «напиток» и т. д. в зависимости от консистенции. По данным собеседника «Известий», предложения уже ушли в Минсельхоз. В случае одобрения их рассмотрят страны-участницы Евразийского союза, поскольку изменить ситуацию можно только на уровне этого объединения.