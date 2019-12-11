Продуктам с растительными жирами хотят запретить называться молочными

Posted 11 декабря 2019, 14:37
Published 11 декабря 2019, 14:37
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
Эксперты считают, что новые названия для молочных продуктов, содержащих растительные жиры, помогут покупателям в выборе необходимой им продукции. Пока же техрегламент ЕАЭС о безопасности молока даёт производителям возможность заменять до половины жировой базы растительными компонентами, например, пальмовым или кокосовым маслом.
Планируется, что на этикетках таких продуктов появятся названия «крем», «соус», «напиток» и т. д. в зависимости от консистенции. По данным собеседника «Известий», предложения уже ушли в Минсельхоз. В случае одобрения их рассмотрят страны-участницы Евразийского союза, поскольку изменить ситуацию можно только на уровне этого объединения.
Напомним, с 1 июля российские магазины обязаны разделять на прилавках натуральную молочную продукцию и товары с растительным жиром. Согласно правительственному постановлению, полки в магазинах должны иметь соответствующую информационную надпись.