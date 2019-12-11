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Posted 11 декабря 2019, 08:01

Published 11 декабря 2019, 08:01

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Коммунальные услуги можно оплачивать в рассрочку

Коммунальные услуги можно оплачивать в рассрочку

11 декабря 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Оказалось, что не все граждане страны знают о такой возможности.

При нехватке денег на оплату услуг ЖКХ россияне могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Такая возможность предусмотрена правительственным постановлением № 354 (пункт 72) от 2011 года, рассказал «Известиям» адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.

По его словам, рассрочка бывает трёх видов. Первая (обязательная) предоставляется в случае, когда стоимость услуги в текущем расчётном периоде на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Послабление можно получить на 12 месяцев, но с процентами, которые не более чем на 3 % могут превысить ставку рефинансирования Банка России на день предоставления рассрочки.

Договорная рассрочка основана на соглашении между собственником и УК либо ресурсоснабжающей организацией. В этом случае первый должен предоставить заявление с указанием причины и периода, на который нужна рассрочка. Здесь тоже не обойтись без процентов, но собственнику могут и отказать. Причиной станут большие задолженности по коммуналке.

Третий вид – судебная рассрочка. Её потребитель получает во время разбирательства по взысканию задолженности, начатого УК. По словам Сухова, суд почти всегда встаёт на сторону ответчика при подаче соответствующего ходатайства.

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#Новости#Экономика#Тарифы#Оплата#Рассрочка#Услуги жкх
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