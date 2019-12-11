Коммунальные услуги можно оплачивать в рассрочку

По его словам, рассрочка бывает трёх видов. Первая (обязательная) предоставляется в случае, когда стоимость услуги в текущем расчётном периоде на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Послабление можно получить на 12 месяцев, но с процентами, которые не более чем на 3 % могут превысить ставку рефинансирования Банка России на день предоставления рассрочки.