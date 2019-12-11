Девятилетнюю девочку сбили на нерегулируемом переходе в Белгороде

Posted 11 декабря 2019, 07:17
Published 11 декабря 2019, 07:17
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
На нерегулируемом пешеходном переходе в Белгороде Renault Logan сбил девятилетнюю девочку. ДТП зарегистрировали в 13:15 на улице Белгородского полка. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали.
Три аварии 10 декабря произошли в Старом Осколе. В 07:40 на проспекте Комсомольском ВАЗ-21150 не выдержал дистанцию и въехал в ВАЗ-21099. Пострадала 22-летняя пассажирка из первого автомобиля.
В это же время на улице Пролетарской «Волга» сбила 60-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы.
В два часа дня на кольце урочище Ублинские Горы – проспект А. Угарова водитель ВАЗ-21070 превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал 34-летний мужчина, бывший за рулём автомобиля, сообщили в УМВД России по Белгородской области.