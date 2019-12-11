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Posted 11 декабря 2019, 07:17

Published 11 декабря 2019, 07:17

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Девятилетнюю девочку сбили на нерегулируемом переходе в Белгороде

Девятилетнюю девочку сбили на нерегулируемом переходе в Белгороде

11 декабря 2019, 07:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
10 декабря в регионе зарегистрировали четыре ДТП – четыре человека пострадали.

На нерегулируемом пешеходном переходе в Белгороде Renault Logan сбил девятилетнюю девочку. ДТП зарегистрировали в 13:15 на улице Белгородского полка. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали.

Три аварии 10 декабря произошли в Старом Осколе. В 07:40 на проспекте Комсомольском ВАЗ-21150 не выдержал дистанцию и въехал в ВАЗ-21099. Пострадала 22-летняя пассажирка из первого автомобиля.

В это же время на улице Пролетарской «Волга» сбила 60-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы.

В два часа дня на кольце урочище Ублинские Горы – проспект А. Угарова водитель ВАЗ-21070 превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал 34-летний мужчина, бывший за рулём автомобиля, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Пешеход#Белгород
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