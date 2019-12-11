Девятилетнюю девочку сбили на нерегулируемом переходе в Белгороде

В два часа дня на кольце урочище Ублинские Горы – проспект А. Угарова водитель ВАЗ-21070 превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал 34-летний мужчина, бывший за рулём автомобиля, сообщили в УМВД России по Белгородской области.