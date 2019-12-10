За чистотой в Белгороде в новогодние дни будут следить 680 дворников

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил глава департамента городского хозяйства Александр Агарков. По его словам, на предприятиях будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и проведены инструктажи о действиях во время ЧС для обеспечения устойчивой работы всех городских систем.