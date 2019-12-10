За чистотой в Белгороде в новогодние дни будут следить 680 дворников

Posted 10 декабря 2019, 07:44
Published 10 декабря 2019, 07:44
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил глава департамента городского хозяйства Александр Агарков. По его словам, на предприятиях будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и проведены инструктажи о действиях во время ЧС для обеспечения устойчивой работы всех городских систем.
Так, о готовности к праздничному периоду сообщили в Белгородских электрических и тепловых сетях, Белоблводоканале, Газпроме, центре техэксплуатации телекоммуникаций. Кроме того, в первые дни января в управляющих компаниях и ТСЖ будут ежедневно работать более 820 человек.
Для очистки дворов от снега и наледи подготовлены 84 единицы снегоуборочной техники и заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительной уборочной техники. По словам Агаркова, заготовлено 5 тыс. кубометров песка и 2,1 тыс. тонн соли. Следить за чистотой будут 680 дворников.
Несмотря на праздничные дни, вывоз ТКО будет осуществляться в соответствии с графиками. Каждый день на линию должны выходить 85 мусоровозов.