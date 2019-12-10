В Белгороде отремонтируют тротуар на проспекте Славы за 1,3 млн рублей

Posted 10 декабря 2019, 04:20
Published 10 декабря 2019, 04:20
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
По СНиПам, ГОСТам, ВСНам там установят поребрики за 392,3 тыс. рублей, обустроят заезды к домам за 32,5 тыс. рублей, а также установят основания под тротуарную плитку и сделают укладку самой плитки.
Подрядчика выбирали на электронном аукционе 18 ноября из двух претендентов − ООО «Реал-строй» и ООО «Тектоника». По итогам торгов ремонтировать тротуар за 1,3 млн рублей будет «Реал-строй».
Руководит ООО «Реал-строй» Артём Мордин. Основной вид деятельности компании − работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки. За последние 12 месяцев компания успела заключить шесть контрактов на 23,7 млн рублей, и все они с УКС администрации Белгорода.