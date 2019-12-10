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Posted 10 декабря 2019, 04:20

Published 10 декабря 2019, 04:20

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

В Белгороде отремонтируют тротуар на проспекте Славы за 1,3 млн рублей

В Белгороде отремонтируют тротуар на проспекте Славы за 1,3 млн рублей

10 декабря 2019, 04:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госзакупки
За эту сумму до 20 декабря отремонтируют участок на проспекте Славы между домами № 160 и № 192.

По СНиПам, ГОСТам, ВСНам там установят поребрики за 392,3 тыс. рублей, обустроят заезды к домам за 32,5 тыс. рублей, а также установят основания под тротуарную плитку и сделают укладку самой плитки.

Подрядчика выбирали на электронном аукционе 18 ноября из двух претендентов − ООО «Реал-строй» и ООО «Тектоника». По итогам торгов ремонтировать тротуар за 1,3 млн рублей будет «Реал-строй».

Руководит ООО «Реал-строй» Артём Мордин. Основной вид деятельности компании − работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки. За последние 12 месяцев компания успела заключить шесть контрактов на 23,7 млн рублей, и все они с УКС администрации Белгорода.

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