Россия заняла 138-е место в рейтинге восприятия коррупции

Это тревожная история. Потому что мы начинаем анализировать и понимать, что экономическая ситуация, которая сейчас достаточно непростая, она развернула эту динамику и показала нам, что бизнес сигнализирует о том, что проблемы опять нарастают. Не только в экономике, но и во взаимоотношении бизнеса и власти.Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ