Posted 10 декабря 2019, 16:00
Published 10 декабря 2019, 16:00
Modified 20 августа 2024, 01:23
Updated 20 августа 2024, 01:23
В Торгово-промышленной палате (ТПП РФ) провели всероссийскую интерактивную акцию с участием предпринимателей, представителей законодательной и исполнительной власти. Все они обсуждали методы борьбы с коррупционными нарушениями.
Дату для акции выбрали соответствующую – 9 декабря, когда во всём мире отмечается День борьбы с коррупцией.
Три года назад Палата запустила проект «Бизнес-барометр коррупции». Президент ТПП Сергей Катырин отметил, что некоторые идеи, сформированные в ходе проекта, в дальнейшем передаются в правительство, в том числе по теме госзаказа.
Счётная палата справедливо сказала, что 70 % коррупционных нарушений − это тема госзаказа. Поэтому наше предложение по закону о госзаказах, по 44-му закону, рождено пожеланиями наших предпринимателей. Вот сейчас идёт активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
В рамках проекта предприниматели анонимно проходили опрос, где отвечали на вопросы о том, что нужно для развития экономики в стране. По мнению респондентов, необходимо ужесточить ответственность для коррупционеров, гарантировать прозрачность законов, сменяемость и ротацию власти.
В ходе обсуждения зампредседателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов поделился статистикой: число возбуждённых уголовных дел по взяткам растёт. При этом разрабатываются новые схемы, когда специально для чиновника создаются дружественные компании. Там можно «быстро оформить документы», но за определённую плату. А это, по словам политика, чистой воды коррупция.
По информации Transparency International, по итогам прошлого года Россия заняла 138-е место в рейтинге восприятия коррупции. Её соседями по списку стали Ирак, Ливан и Мексика.
Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, людей, постоянно сталкивающихся с коррупцией, стало больше на 5 %. Увеличилось и число граждан, которые встречаются с ней редко.
Это тревожная история. Потому что мы начинаем анализировать и понимать, что экономическая ситуация, которая сейчас достаточно непростая, она развернула эту динамику и показала нам, что бизнес сигнализирует о том, что проблемы опять нарастают. Не только в экономике, но и во взаимоотношении бизнеса и власти.Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ
В 2020 году завершится нацпрограмма по противодействию коррупции. В ТПП надеются, что по её итогам примут новую стратегию борьбы с коррупционными нарушениями, сообщили в программе «Бизнес-новость» на РБК.