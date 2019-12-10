Обучать новой специальности россиян старше 50 лет хотят с выплатой стипендии

Posted 10 декабря 2019, 09:18
Published 10 декабря 2019, 09:18
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
Документ утверждает специальную программу профессионального обучения и дополнительного образования для граждан страны в возрасте от 50 лет и старше, а также для лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года. Сейчас он проходит независимую экспертизу, а текст размещён на портале проектов нормативных актов.
Одновременно с этим регионы вместе с работодателями составляют перечень наиболее востребованных профессий и навыков, публикуя их на сайте «Работа в России». Через пять лет планируется обучить свыше 450 тыс. человек, а граждан старше 50 лет будут учить по трём моделям.
Первая предусматривает обучение, причём с выплатой стипендии. Вторая – это обучение по направлению работодателей, а третья – обучение при участии союза «Ворлдскиллс Россия». После сдачи экзамена и получения документа резюме гражданина автоматически появляется на портале по поиску работы. При этом в первой и второй моделях государство может взять расходы на себя.
По данным «Известий», с января по ноябрь службы занятости отправили на переобучение и повышение квалификации 88,6 тыс. россиян предпенсионного возраста.