Обучать новой специальности россиян старше 50 лет хотят с выплатой стипендии

Первая предусматривает обучение, причём с выплатой стипендии. Вторая – это обучение по направлению работодателей, а третья – обучение при участии союза «Ворлдскиллс Россия». После сдачи экзамена и получения документа резюме гражданина автоматически появляется на портале по поиску работы. При этом в первой и второй моделях государство может взять расходы на себя.