Новогодние выходные могут стать опасными для белгородских рыбаков

Posted 10 декабря 2019, 11:10
Published 10 декабря 2019, 11:10
Modified 20 августа 2024, 04:41
Updated 20 августа 2024, 04:41
Вопрос безопасности людей на водных объектах этой зимой обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Белгородской области. Так, каждый год в регионе создаётся девять традиционных мест массового зимнего лова рыбы, куда одновременно выходят от 500 до 1,5 тыс. человек в день.
Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах области ГУ МЧС России по региону Алексей Чистяков, для их безопасности в этих местах установят сезонные спасательные посты. Но проблемы могут начаться задолго до образования толстого ледяного покрова.
Так, период ледостава может совпасть с новогодними праздниками: выход на тонкий лёд грозит серьёзной опасностью для детей и взрослых. Причём печальные примеры этого года уже есть.
Напомним, 8 декабря в Бессоновке Белгородского района припаркованный на склоне берега местного водоёма легковой автомобиль провалился под лёд. Людей внутри не было, а машину вытащили из воды спасатели.
Выход на тонкий лёд несёт риски для жизни, о чём следует помнить и рыбакам. Опасность сохраняется даже при ловле с берега – из-за перепадов температур земля может осыпаться, поэтому лучше избегать отвесных склонов и размытых участков.