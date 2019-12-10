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Posted 10 декабря 2019, 11:10

Published 10 декабря 2019, 11:10

Modified 20 августа 2024, 04:41

Updated 20 августа 2024, 04:41

Новогодние выходные могут стать опасными для белгородских рыбаков

Новогодние выходные могут стать опасными для белгородских рыбаков

10 декабря 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Тонкий лёд грозит опасностью для детей и взрослых из-за нестабильной погоды.

Вопрос безопасности людей на водных объектах этой зимой обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Белгородской области. Так, каждый год в регионе создаётся девять традиционных мест массового зимнего лова рыбы, куда одновременно выходят от 500 до 1,5 тыс. человек в день.

Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах области ГУ МЧС России по региону Алексей Чистяков, для их безопасности в этих местах установят сезонные спасательные посты. Но проблемы могут начаться задолго до образования толстого ледяного покрова.

Так, период ледостава может совпасть с новогодними праздниками: выход на тонкий лёд грозит серьёзной опасностью для детей и взрослых. Причём печальные примеры этого года уже есть.

Напомним, 8 декабря в Бессоновке Белгородского района припаркованный на склоне берега местного водоёма легковой автомобиль провалился под лёд. Людей внутри не было, а машину вытащили из воды спасатели.

Выход на тонкий лёд несёт риски для жизни, о чём следует помнить и рыбакам. Опасность сохраняется даже при ловле с берега – из-за перепадов температур земля может осыпаться, поэтому лучше избегать отвесных склонов и размытых участков.

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#Новости#Город#МЧС#Опасность#Зимняя рыбалка#Тонкий лёд
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