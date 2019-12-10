Новогодние выходные могут стать опасными для белгородских рыбаков

Вопрос безопасности людей на водных объектах этой зимой обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Белгородской области. Так, каждый год в регионе создаётся девять традиционных мест массового зимнего лова рыбы, куда одновременно выходят от 500 до 1,5 тыс. человек в день.