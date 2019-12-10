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Posted 10 декабря 2019, 07:24

Published 10 декабря 2019, 07:24

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора

Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора

10 декабря 2019, 07:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусорная реформа
Инициативу «Деловой России» поддержали в Минстрое.

В ответе ведомства (есть у «Известий») отмечается, что более гибкие тарифы позволят сократить задолженность россиян за коммунальные услуги. Предложения «по возможности» учтут во время работы по актуализации законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее глава комитета по энергетике московского областного регионального отделения «Деловой России» Алексей Смирнов предложил министру строительства Владимиру Якушеву отменить плату за вывоз мусора для детей до трёх лет и для детей от трёх до 11 лет из семей льготников (многодетных, малоимущих, неполноценных, опекунских и приёмных).

Предложение актуальное, ведь с начала 2019 года средние расходы за вывоз мусора выросли с 70−80 рублей до 100−150. По мнению Смирнова, дети производят мусора «в разы меньше взрослых», поэтому дифференциацию тарифов необходимо закрепить на государственном уровне.

При этом член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов считает, что для детей в возрасте до трёх лет можно в принципе отменить плату за вывоз мусора. По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, инициатива найдёт поддержку среди населения, несмотря на то, что она «радикально не повысит социальный уровень семей».

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#Новости#Общество#Тарифы#Минстрой#Мусорная реформа#ТКО
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