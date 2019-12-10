Детей предложили освободить от платы за вывоз мусора

При этом член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов считает, что для детей в возрасте до трёх лет можно в принципе отменить плату за вывоз мусора. По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, инициатива найдёт поддержку среди населения, несмотря на то, что она «радикально не повысит социальный уровень семей».