В Белгородском районе в детских садах запретили собирать деньги с родителей

Posted 9 декабря 2019, 10:15
Published 9 декабря 2019, 10:15
Modified 1 декабря 2024, 08:40
Updated 1 декабря 2024, 08:40
В управлении образования администрации Белгородского района подписали приказ о запрете сбора денежных средств с родителей воспитанников детских садов. Судя по информации из документа, опубликованного в телеграм-канале «Белгород №1», теперь родители не будут сдавать деньги на организацию дней рождений, утренников и других торжеств.
Также запрещено сдавать деньги на подарки детям и воспитателям. В целях безопасности решили пресечь попытки принести на сладкий стол свои пищевые продукты и домашние блюда.
Всех сотрудников дошкольных образовательных учреждений обязали ознакомиться с приказом под подпись. Стоит отметить, что документ не лишит детей праздничных мероприятий: приказ предусматривает приобретение подарков в виде кондитерских изделий, но за счёт муниципальных средств.