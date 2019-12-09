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Posted 9 декабря 2019, 10:15

Published 9 декабря 2019, 10:15

Modified 1 декабря 2024, 08:40

Updated 1 декабря 2024, 08:40

В Белгородском районе в детских садах запретили собирать деньги с родителей

В Белгородском районе в детских садах запретили собирать деньги с родителей

9 декабря 2019, 10:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
Также запрещено приносить в детсады свои продукты и организовывать сладкие столы и подарки на дни рождения, утренники и другие торжества.

В управлении образования администрации Белгородского района подписали приказ о запрете сбора денежных средств с родителей воспитанников детских садов. Судя по информации из документа, опубликованного в телеграм-канале «Белгород №1», теперь родители не будут сдавать деньги на организацию дней рождений, утренников и других торжеств.

Также запрещено сдавать деньги на подарки детям и воспитателям. В целях безопасности решили пресечь попытки принести на сладкий стол свои пищевые продукты и домашние блюда.

Всех сотрудников дошкольных образовательных учреждений обязали ознакомиться с приказом под подпись. Стоит отметить, что документ не лишит детей праздничных мероприятий: приказ предусматривает приобретение подарков в виде кондитерских изделий, но за счёт муниципальных средств.

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#Новости#Деньги#Общество#Школа#Новости Белгорода#Поборы
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