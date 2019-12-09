В Белгородском районе в детских садах запретили собирать деньги с родителей

В управлении образования администрации Белгородского района подписали приказ о запрете сбора денежных средств с родителей воспитанников детских садов. Судя по информации из документа, опубликованного в телеграм-канале «Белгород №1», теперь родители не будут сдавать деньги на организацию дней рождений, утренников и других торжеств.